Cei mai buni astrologi din țară și din Republica Moldova vin la Iași

Cei mai buni astrologi din țară și din Republica Moldova vin la Iași

* cel mai mare oraș al Moldovei devine capitala astrologiei, odată cu ediția a XV-a a Simpozionului „Ritmuri Astrale” * evenimentul aduce în oraș astrologi din București, Ploiești, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Chișinău și Iași * timp de două zile, publicul va avea acces la conferințe, dialoguri, prezentări și întâlniri dedicate unuia dintre cele mai fascinante domenii ale cunoașterii simbolice

Iașul găzduiește, la finalul acestei săptămâni, una dintre cele mai sonore reuniuni astrologice ale începutului de primăvară. Simpozionul de astrologie „Ritmuri Astrale”, ajuns la ediția a XV-a, este organizat de cabinetul de astrologie Astro Mercur și Revista Glare și continuă o tradiție începută la Iași în primăvara anului 2013.

Evenimentul este programat în preajma echinocțiului de primăvară, moment cu puternică încărcătură simbolică, pe care organizatorii îl leagă de începutul primăverii astronomice și de debutul unui nou an astrologic. Miza declarată a simpozionului este de a aduce astrologia mai aproape de public, într-un cadru profesionist, prin întâlniri directe cu practicieni și invitați cunoscuți ai domeniului.

Potrivit datelor din comunicat, la Iași vor ajunge 18 astrologi. Dintre aceștia, opt vin din București: Valeriu Pănoiu, Valerica Grigoraș, Luminița Ristea, Cătălina Georgescu, Carmen Moldovan, Rodica Spînu, Florentina Orăș și Alina Gîfu. Lor li se adaugă Loredana Chiperi din Ploiești, Nicoleta Apostol din Constanța, Cristina Maria Pușcaș din Cluj-Napoca, Cristina Alexandrescu din Timișoara, Petru Arcan și Cristina Guzinschi din Chișinău, Zinaida Vișnevscaia și Alla Sazonova de la Centrul de Cercetări Astrologice ASTROURANIAS din Chișinău, precum și Adrian Tarcan și Anca Tăutu, din Iași, aceasta din urmă fiind și organizatorul evenimentului.

Simpozionul se va desfășura la Hotel Eden din Iași, într-un format care include conferințe și discuții libere. Evenimentul se adresează atât celor care practică astrologia, cât și celor care sunt doar curioși să descopere această zonă de cunoaștere.

Clara DIMA

 

