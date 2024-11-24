Cei mai buni clarinetiști din lume vin la Iași

Timp de o săptămână, Iașul va deveni centrul unei importante competitții - Concursul Internațional de Clarinet, ajuns la ediția a VII-a, care va reuni instrumentişti clarinetiști din întreaga lume. Competiția este organizată de Asociația Culturală ProMusica Academica, împreună cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, cu sprijinul Primăriei.

Concursul se adresează artiștilor profesioniști clarinetiști, dar și elevilor instrumentiști cu vârste între 15-19 ani, pentru a oferi posibilitatea afirmării tinerilor artiști muzicieni aflați la început de carieră.

Ediție de ediție, organizatorii se preocupă să ofere participanților din țări precum China, Coreea de Sud, Portugalia, Republica Moldova și România o experiență unică, vizibilitate, competitivitate, justă evaluare, șansa de a simți pulsul competițional alături de artiști profesioniști, public entuziast în sală, dar și premii stimulante în valoare de 10.000 euro (bani, instrumente şi accesorii muzicale).

Juriul este, ca în fiecare ediție, format din personalități artistice internaționale, profesori și instrumentiști de elită: Nadia Sofokleous, Profesor și solist clarinet la Musikakademie Villingen-Schwenningen Germania, Emil Vişenescu, Profesor la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti și solist Clarinet la Filarmonica „George Enescu” Bucureşti, Răzvan Poptean, Profesor la Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj Napoca și Clarinetist la Filarmonica de Stat Transilvania, Daniel Paicu, Profesor la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi și clarinetist în Ansamblul Pro Musica Academica și este prezidat de Paolo Beltramini, Profesor la Luzern Hochschule fur Musik Elveţia și Solo Clarinet la Orchestra Svizzera italiana (Lugano, Elveţia).

Deschiderea oficială a Concursului Internațional de Clarinet, ediția a VII-a se va desfășura în Casa Balș, Sala „Eduard Caudella” a Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, luni, 25 noiembrie, ora 17.00, cu prezentarea ultimei serii de clarinete RZ Rericha & Co. și recitalul doamnei Nadia Sofokleous, RZ clarinet artist.

Finala competiției va avea loc în aceeași locație (Casa Balș, Sala „Eduard Caudella”), joi, 28 noiembrie, ora 11.00, în care membrii categoriei B își vor da concursul acompaniați de Orchestra Universității Naționale de Arte „George Enescu”, dirijor asist. univ. dr. Samuel Istrate.

Punctul culminant al acestui eveniment se va desfășura în aceeași zi, joi, 28 noiembrie, de la ora 15.00, aceeași locație, sub forma unei prezentări de clarinete a firmei RIPA Music, a domnului Paolo Beltramini, Clarinets Artist RIPA, urmat de Concertul de gală al membrilor juriului, unde așteptăm publicul iubitor de muzică să audieze lucrări inedite în interpretări de mare virtuozitate.

Maura ANGHEL