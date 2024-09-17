La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
Cel de Sus l-a avertizat, dar hoţul tot a intrat în biserică, la furat

Cel de Sus l-a avertizat, dar hoţul tot a intrat în biserică, la furat

Cel de Sus l-a avertizat, dar hoţul tot a intrat în biserică, la furat

* a escaladat un geam lăsat deschis, apoi a căzut în interiorul lăcaşului, zdrelindu-şi mâna dreaptă * nu s-a gândit că acolo sunt camere de supraveghere şi nici sistem de alarmă * a fost prins în flagrant * fiind recidivist, a ajuns în puşcărie, deşi n-a apucat să înşface nici măcar o lumânare

Era trecut de miezul nopţii, Iulian C. (37 de ani) colindase birturile ieftine din zona centrală, se îmbătase zdravăn şi i-a venit, subit, cheful să mai dea o spargere. Obiectivul, Biserica Naşterea Maicii Domnului, cea de lângă fostul cinematograf Victoria. În ciuda stării avansate de ebrietate, a observat că unul din geamurile de termopan ale bisericii era deschis. A sărit imediat gardul, s-a căţărat pe zidul din dreptul geamului, apoi a pătruns în interiorul clădirii. A fost momentul în care Cel de Sus l-a avertizat că nu-i bine ce face. Iulian a alunecat pe pervaz şi a căzut urât de tot, zdrelindu-şi mâna dreaptă.

Nu s-a gândit nicio clipă că acolo ar fi amplasate camere de suraveghere şi sistem de alarmă, s-a pus pe cotrobăit fără vreun pic de prudenţă. Alarma s-a declanşat imediat, un echipaj al firmei de pază patrula prin apropiere şi a ajuns acolo în mai puţin de-un minut. Prins în flagrant, hoţul a fost imobilizat şi predat poliţiei. Nu apucase să fură nici măcar un capăt de lumânare.

Cu toate acestea, i-a fost deschis dosar penal. Ştiind prea bine că are numeroase antecedente, Iulian a fost foarte cooperant cu anchetatorii, a descris în amănunt scena tentativei de furt, a recunoscut, dar tot n-a scăpat de puşcărie. Fiind recidivist, prin sentinţa dată la finele săptămâni trecute, Iulian a fost condamnat la un an şi şapte luni, cu executare în regim de detenţie. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

