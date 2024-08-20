Cel mai bun an pentru tranzacțiile imobiliare. Creditarea, deblocată!

* anul acesta, cele mai multe imobile achiziționate de ieșeni au fost terenurile – 5.542, urmate de apartamente – 5.523, cu 2.203 unități mai mult față de perioada 1 ianuarie – 1 august 2023 * cel mai important aspect al sectorului imobiliar este cel al deblocării creditării, numărul ipotecilor constituite în prima parte a anului fiind aproape dublu față de cel din perioada similară a anului trecut

De la începutul acestui an și până la 1 august, în județul Iași s-au tranzacționat 18.033 imobile, cifră în creștere cu 43% față de perioada similară a anului trecut.

Cele mai multe imobile achiziționate de ieșeni au fost terenurile – 5.542, urmate de apartamente – 5.523, cu 2.203 unități mai mult față de perioada 1 ianuarie – 1 august 2023, case – 3.726 și terenuri agricole – 1.252.

În acest an, luna cu cele mai multe tranzacții imobiliare a fost februarie – 3.231 imobile vândute, însă piața dă din nou semne de rafacere, după ce ultimele două luni a înregsitrat un record negativ de vânzări.

Astfel, în iulie au fost tranzacționate 2.332 imobile, din care 666 apartamente, 946 terenuri, 537 case și 191 terenuri agricole, specialiștii estimând că cererea este din ce în ce mai mare, iar rezerva de imobile tot mai redusă!

Spre comparație, una dintre cele mai bune perioade de tranzacții imobiliare din istoria Iașului a fost februarie 2024, cu 3.231 imobile vândute, dintre care 883 apartamente și 750 de case.

Însă, cel mai important aspect al sectorului imobiliar este cel al deblocării creditării, numărul ipotecilor constituite în prima parte a anului fiind aproape dublu față de cel din perioada similară a anului trecut.

Astfel, din cele 18.033 imobile tranzacționate în primele 7 luni ale anului în curs, 7.764 au fost achiziționate prin constituirea de ipoteci, număr aproape dublu față de perioada similară a anului trecut!

Cu toate că, la începutul anului Iașul se constituia în cea de-a doua piață imobiliară a României, după București-Ilfov, ca număr de vânzări, lucrurile s-au schimbat radical, fiind devansat de Cluj, Constanța, Brașov, Timiș... Daniel BACIU