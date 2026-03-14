Cele mai cunoscute băuturi pentru sănătate. Ce beau ieșenii pentru imunitate, digestie și energie

* de la ceai verde, kefir și kombucha până la smoothie-uri, shot-uri cu ghimbir și sucuri presate la rece, băuturile pentru sănătate au ieșit din nișă și au intrat în oferta curentă a supermarketurilor și cafenelelor din Iași * în 2026, aceste produse nu mai sunt doar un moft urban, ci o categorie tot mai vizibilă, cu prețuri, public și loc stabil pe raft și în meniu

Interesul pentru băuturile considerate benefice pentru organism nu mai este de mult o simplă modă. În ultimii ani, ieșenii au devenit mai atenți la ceea ce beau, iar etichete precum „probiotic”, „natural”, „fără zahăr”, „antioxidanți”, „energie naturală” sau „susține imunitatea” au început să cântărească tot mai greu în alegerea produselor. Dacă până nu demult astfel de băuturi erau asociate mai ales cu magazinele naturiste sau cu un public restrâns, în 2026 ele se văd deja în supermarketuri, în aplicațiile de livrare și în meniurile cafenelelor din oraș.

Semnul cel mai clar că segmentul a crescut este tocmai diversitatea ofertei. În marile rețele comerciale care livrează în Iași, un kefir simplu poate fi găsit de la 4,29 lei pentru 330 de grame, dar există și variante care ajung la 7,99 lei pentru 900 de grame sau la 9,99 lei pentru 375 de grame, în funcție de brand și de tipul produsului. Cu alte cuvinte, băuturile fermentate nu mai sunt deloc o excepție de raft, ci au devenit o categorie stabilizată, adresată unui public suficient de mare încât să justifice o ofertă extinsă.

Kefirul rămâne una dintre cele mai cunoscute opțiuni din această zonă. Are avantajul familiarității, al prețului încă accesibil și al imaginii de produs care ajută digestia și flora intestinală. Lângă el, însă, s-a așezat tot mai clar kombucha, băutura fermentată care a intrat mai întâi în cercurile urbane preocupate de wellness, apoi în retailul de masă. În Iași, o sticlă de kombucha de 330 ml este listată în jurul a 19,49-19,50 lei, atât în oferta unui supermarket, cât și în meniul unei cafenele. Este un preț care o păstrează încă în zona premium, dar și un semn că produsul are deja suficientă cerere pentru a nu mai fi privit ca o curiozitate.

Băuturile pentru sănătate au cucerit cafenelele

Oferta din cafenele spune, poate, și mai bine povestea schimbării. În Iași, un ginger shot de 60 ml este vândut cu 11 lei, un ceai organic ajunge la 18 lei, iar un smoothie de 340 ml urcă la 33,90 lei. În alte locații, smoothie-urile se învârt în jurul a 24-26 de lei pentru porții de 300-400 ml, în combinații care includ mango, avocado, fructe de pădure, kale, spanac sau ananas. Cu alte cuvinte, băuturile pentru sănătate nu mai sunt doar o anexă a meniului, ci o categorie de sine stătătoare, cu rețete, denumiri și public propriu.

La nivel de percepție, ceaiul verde rămâne una dintre cele mai cunoscute băuturi pentru sănătate. Este asociat cu antioxidanții, cu energia „curată” și cu ideea de alternativă mai blândă la cafea. Apoi vin kefirul și iaurturile de băut, susținute de imaginea lor de produse prietenoase cu digestia. La rândul lor, smoothie-urile și sucurile presate la rece au câștigat teren mai ales în rândul celor care caută o gustare rapidă, un aport de vitamine sau doar senzația că fac o alegere mai bună decât în cazul băuturilor clasice îndulcite.

Foarte vizibile au devenit și produsele pe bază de ghimbir, turmeric și miere. În ofertele disponibile pentru Iași, apar deja shot-uri de ghimbir gata preparate, inclusiv în ambalaje mari, de 500 ml, listate la 11,79 lei. În aceeași zonă intră și smoothie-urile funcționale, unele cu spirulină, ananas sau alte ingrediente promovate pentru efectul lor energizant ori revigorant. Faptul că asemenea produse apar în supermarket, nu doar în magazine specializate, arată că segmentul a ieșit clar din nișă.

În spatele acestei schimbări stă și o mutare mai largă de comportament. Consumatorul urban nu mai caută doar gust, ci și funcție. Vrea hidratare, digestie mai bună, un plus de energie, sațietate, confort gastric sau, pur și simplu, impresia unei alegeri mai curate. Chiar dacă multe dintre promisiunile de pe ambalaje sunt împinse agresiv de marketing, succesul acestor băuturi vine din faptul că ele răspund unei nevoi reale: aceea de a transforma consumul zilnic într-un gest perceput drept mai atent față de corp.

De la kefirul ieftin cumpărat din supermarket până la kombucha de aproape 20 de lei și smoothie-ul de peste 30 de lei din cafenea, orașul consumă astăzi sănătatea în forme tot mai variate. Iar asta spune ceva nu doar despre piață, ci și despre felul în care s-a schimbat gustul publicului: ieșenii nu mai beau doar pentru sete sau plăcere, ci tot mai des pentru digestie, pentru energie, pentru imunitate și pentru ideea, uneori foarte bine vândută, că sănătatea poate fi cumpărată și la pahar.

Tania DAMIAN