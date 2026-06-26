În Iași, terasa nu mai este de mult doar locul în care bei o cafea la umbră. A devenit un reper social, un spațiu de întâlnire, o scenă discretă a orașului. Aici se stabilesc întâlniri de lucru, se încheie zile aglomerate, se sărbătoresc aniversări, se fac fotografii pentru social media și se simte cel mai bine energia verii.

Cele mai cunoscute terase din Iași sunt căutate nu doar pentru meniu, ci și pentru amplasare, atmosferă și imagine. Unele au vedere spre Palatul Culturii, altele sunt legate de viața din Copou, de centrul vechi sau de comunitățile creative ale orașului. Nu este un clasament oficial, ci o hartă orientativă a locurilor care au intrat în reflexul ieșenilor atunci când întreabă simplu: „Unde ieșim diseară?”.

Palas, zona cu cele mai vizibile terase din Iași

Pentru mulți ieșeni, Palas rămâne primul răspuns atunci când vine vorba despre terase. Amplasarea lângă Palatul Culturii, grădinile, aleile pietonale și fluxul constant de oameni au transformat zona într-un pol de vară al orașului.

Aici sunt concentrate unele dintre cele mai vizibile localuri din Iași, de la restaurante cu specific mediteraneean, libanez, italian sau internațional, până la cafenele și bistrouri potrivite pentru întâlniri relaxate. Fenice Palas este cunoscut pentru atmosfera elegantă și terasa cu vedere spre Palat, Partigiano atrage publicul care caută paste, pizza și ieșiri de seară, iar localuri precum La Corniche, Maison F, Czech In, The Trumpets, Treaz & Nu sau Nuba completează zona cu stiluri diferite.

Pentru turiști, Palas este și cel mai ușor de recomandat: ajungi repede, ai parcare, ai opțiuni multe și, mai ales, ai una dintre cele mai fotografiate priveliști urbane din Iași.

Terasele cu vedere, căutate pentru apus și fotografii

O categorie aparte o reprezintă terasele cu vedere. Într-un oraș construit pe coline, priveliștea contează. Sofia Sky Bar, aflat la înălțime, este una dintre opțiunile asociate cu apusurile, cocktailurile și panorama zonei centrale.

Astfel de locuri sunt căutate mai ales seara, când orașul se aprinde treptat, iar Palatul Culturii, bulevardele și luminile din centru creează un decor spectaculos. Pentru publicul tânăr, dar și pentru cei care caută o ieșire mai elegantă, terasa cu vedere devine experiență, nu doar consum.

Copoul rămâne zona cu aer boem

Dacă Palas înseamnă vizibilitate, Copoul păstrează o altă energie: mai așezată, mai universitară, mai boemă. Aici ieșirile au alt ritm. Se merge la cafea, la brunch, la întâlniri lungi, la seri de vară care nu se grăbesc.

MUSE, Partigiano Copou, Bistro Copou și alte locuri din zonă atrag publicul care preferă atmosfera de cartier bun, apropierea de Parcul Copou, de universități și de traseele de promenadă. Copoul este ales mai ales de cei care vor să fugă puțin de agitația din centru, fără să iasă din oraș.

Centrul vechi și terasele cu personalitate

În centrul Iașului, terasele au alt tip de farmec. Nu toate sunt mari, nu toate sunt spectaculoase vizual, dar multe au personalitate și public fidel. Acaju este unul dintre exemplele de loc care a crescut odată cu o comunitate, nu doar cu un meniu. Este asociat cu întâlniri creative, muzică, conversații, evenimente culturale și o atmosferă relaxată.

În aceeași zonă urbană, localuri precum Tiki Bistro sau Toujours au intrat în preferințele celor care caută mâncare bună, diversitate și o ieșire mai puțin formală. Pentru mulți ieșeni, aceste locuri funcționează ca repere de sezon: sunt alese pentru prânzuri lungi, seri cu prieteni sau întâlniri spontane după muncă.

Ce caută ieșenii când aleg o terasă

Vara, alegerea unei terase depinde de mai multe lucruri: umbră, ventilare, locuri libere, meniu, muzică, prețuri, apropierea de parcare sau de zonele pietonale. Tot mai mult contează și imaginea locului. O terasă frumoasă, luminată bine, cu plante, scaune confortabile și un decor prietenos devine rapid loc de fotografiat și recomandat.

Pentru familii contează spațiul și liniștea. Pentru tineri contează atmosfera, muzica și poziționarea. Pentru turiști contează apropierea de obiectivele principale. Pentru cei care ies după serviciu, cel mai important este ca locul să fie accesibil, plăcut și suficient de animat cât să dea senzația că orașul trăiește.

Vara, terasele devin cartea de vizită a orașului

Cele mai cunoscute terase din Iași spun, de fapt, povestea unui oraș care a învățat să iasă mai mult în aer liber. De la eleganța Palasului la aerul boem din Copou și până la locurile creative din centru, terasa a devenit parte din cultura urbană locală.

Pentru ieșeni, este locul în care vara se măsoară în seri lungi, pahare reci, conversații și fotografii. Pentru turiști, este una dintre cele mai simple forme de a descoperi orașul: stai la masă, privești oamenii, auzi accentul locului și înțelegi, fără ghid, de ce Iașul are farmecul lui. Clara DIMA