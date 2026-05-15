Iașul intră, duminică, în circuitul evenimentelor dedicate felinologiei, printr-o întâlnire spectaculoasă cu unele dintre cele mai premiate pisici ale României. Evenimentul va avea loc la Mall Moldova, între orele 12:00 și 15:00, și aduce în fața publicului campioni mondiali și europeni, rase rare, dar și pisici care își caută o familie.

Vedeta evenimentului este Kira Kiralina, o British Shorthair blue cunoscută drept „ursoaica de Bucovina”. Pisica are un palmares impresionant: Campioană Mondială 2025, Campioană Europeană 2026, Campioană a Scandinaviei 2026 și Campioană a Mării Negre 2025.

Alături de ea va fi prezent și Duracell, o pisică salvată de pe străzile Iașului, devenită între timp Campion European 2026 și Campion Baltic 2026. Povestea lui este una dintre cele mai emoționante din felinologia românească, pentru că arată cum un animal abandonat poate ajunge pe podiumurile internaționale.

„Regele Nordului” vine la Iași

Publicul îl va putea vedea și pe Wild Forest’s Nordri, un Norvegian de Pădure alb, supranumit „Regele Nordului”. Nordri este Campion Mondial 2025, Campion Baltic 2026, Campion European 2024, Campion al Mării Negre 2024 și Campion Suprem al Federației Internaționale Feline.

Mai mult, doi dintre fiii săi au deja rezultate importante în competițiile internaționale. Quasar este Campion Mondial 2025 și Campion European 2026, iar Prosecco a câștigat Cupa Țărilor Baltice și s-a remarcat în competițiile nordice.

Maine Coon, Bengal, Persană și British aurii

Evenimentul nu este dedicat doar campionilor cu palmares. Ieșenii vor putea admira și alte rase spectaculoase, între care Maine Coon, Bengal, Persană, British Shorthair aurie și British Longhair aurie.

Pentru familiile cu copii, întâlnirea poate fi și o ocazie de educație despre îngrijirea responsabilă a animalelor, diferențele dintre rase și importanța respectului față de pisici, indiferent dacă sunt animale de rasă sau salvate de pe stradă.

Pisici disponibile pentru adopție

Organizatorii anunță că la eveniment vor fi prezente și pisici disponibile pentru adopție. Adrian Dragotă, președintele Federației Felis România, spune că printre ele s-ar putea afla chiar „o viitoare campioană” care așteaptă o șansă.

Astfel, evenimentul de la Iași îmbină partea spectaculoasă a competițiilor feline cu o miză socială importantă: adopția responsabilă.