Centrul de Recoltare a Sângelui din Paşcani aşteaptă primii donatori

* prima zi de colectare este programată pentru 25 mai, începând cu ora 8 * pentru o organizare mai eficientă şi pentru evitarea aglomeraţiei, persoanele interesate sunt încurajate să se înscrie în prealabil

Centrul Local de Recoltare a Sângelui (CLRS) din Paşcani devine operaţional şi îşi deschide oficial porţile pentru toţi cei care vor să contribuie, prin donare, la salvarea de vieţi.

Donarea de sânge rămâne unul dintre cele mai valoroase gesturi de solidaritate. O singură donare poate ajuta până la trei pacienţi aflaţi în situaţii critice - fie că este vorba despre intervenţii chirurgicale, tratamente oncologice sau victime ale accidentelor.

Cei care doresc să doneze se pot programa completând formularul online: https://forms.gle/SPncyMppnHBQz8X7A

Formularul este destinat programărilor în avans şi va rămâne activ până la atingerea a 70 de înscrieri, după care va fi închis automat. Ulterior, va fi disponibil un nou formular pentru luna următoare.

Pentru a putea dona, este necesar ca participanţii să respecte câteva condiţii de bază: să aibă cel puţin 60 kg, să nu fi suferit recent intervenţii chirurgicale sau tratamente invazive şi să nu sufere de boli cronice ori transmisibile incompatibile cu donarea de sânge.

Pentru detalii suplimentare sau ajutor în procesul de înscriere, cei interesaţi pot lua legătura cu Serviciul Voluntar de Ambulanţă Paşcani, la numărul de telefon 0748 540 600.

Această iniţiativă reprezintă un pas important pentru comunitatea locală, contribuind la susţinerea sistemului medical şi la sprijinirea pacienţilor care depind de sângele donat. Laura RADU