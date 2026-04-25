Centrul Iașului și Copoul, blocate de Semimaraton

* duminică, până la ora 13, liniile 8 și 9 sunt scoase din joc, în timp ce alte rute sunt deviate strategic prin Tudor Vladimirescu * autobuzele preiau presiunea și redesenează harta mobilității urbane, strecurându-se pe rute neobișnuite, de la Piața Unirii până în Copou

Duminică, 26 aprilie 2026, Semimaratonul Iași transformă complet Iași într-un labirint al adrenalinei, unde alergătorii cuceresc asfaltul, iar transportul public se reinventează din mers!

Copoul, inima verde a orașului, și centrul istoric devin epicentrul unei mobilizări fără precedent. Tramvaie suspendate, rute redesenate din mers și autobuze împinse pe trasee alternative – totul pentru ca miile de participanți să poată alerga în siguranță, într-un spectacol urban rar întâlnit. Până la ora 13:00, orașul nu mai aparține rutinei zilnice, ci energiei pure a competiției!

Trasee întregi de tramvai dispar temporar din peisaj: liniile 8 și 9 sunt scoase din joc, în timp ce alte rute sunt deviate strategic prin Tudor Vladimirescu, într-un efort logistic impresionant. Autobuzele preiau presiunea și redesenează harta mobilității urbane, strecurându-se pe rute neobișnuite, de la Piața Unirii până în Copou, într-un dans continuu printre restricții și adaptări de ultim moment.

Pentru că acesta nu este doar un eveniment sportiv – este o demonstrație de forță a unui oraș întreg! De la organizatori la Compania de Transport Public, de la alergători la simpli spectatori, totul se sincronizează într-un mecanism uriaș, unde fiecare minut contează.

Dacă ai drum duminică, pregătește-te: orașul nu mai funcționează după reguli obișnuite. Este ziua în care Iașul aleargă și nimic nu mai stă pe loc.

Tramvaie:

Se suspendă traseele 8 (Copou – T. Vladimirescu – Baza 3) și 9 (Copou – Tg. Cucu – Podu Roș – Tehnopolis).

Traseele 1, 7 și 13 circulă deviat, prin Tudor Vladimirescu - 1: Copou – Tg. Cucu – T. Vladimirescu – Tătărași – Copou, 7: Canta – Gară – Tg. Cucu – T. Vladimirescu – Tutora, 13: Copou – Tg. Cucu – Tătărași – T. Vladimirescu – Copou.

Autobuze:

Traseele 28 și 42 circulă din Tg. Cucu pe linia de tramvai – Piața Unirii – Copou.

Traseul 36 - Dacia – Gară – Str. Arcu – Str. Gavril Muzicescu – Copou

Retur pe același itinerariu.

Traseul 52 - Tur: Piața ACB – Zimbru – Pasaj Octav Băncilă – Str. Arcu – Str. Gavril Muzicescu – Copou. Retur: Copou – Piața Eminescu – Str. Gavril Muzicescu – Piața Unirii – Str. Vasile Alecsandri – Bd. Independenței – Pasaj Mihai Eminescu – Pasaj Octav Băncilă – Zimbru – Piața ACB.

Pe traseul 9 vor circula autobuze. Autobuzele de pe traseele 9, 28 și 41 circulă din Podu Roș pe Str. Sf. Lazăr.