Centrul Multifuncțional din zona Cicoarei, la un pas de finalizare

Lucrările la Centrul Multifuncțional din zona Cicoarei - Centrul Municipal pentru Educație și Sport Iași (CMESIS) se apropie de final.

Până în acest moment, constructorii au încheiat sistematizarea și au montat postul de transformare a rețelei electrice. Utilitățile de apă și gaz sunt finalizate, iar în ceea ce privește canalizarea se lucrează la ultimii 50 de metri de traseu.

Centrul multifuncțional este construit pe strada Sofia Nădejde (fostă Cicoarei) pe un teren de 7.700 metri pătrați, din care 15% vor fi spații verzi. Proiectul are o valoare totală de 17 milioane lei și este finanțat prin Programul Operațional Regional - Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” - Obiectivul Specific 4.3.

Noua construcție are o înălțime maximă 20 de metri de la cota terenului natural în aria construită.

Complexul include și o sală de sport cu peste 150 de locuri în tribune, cu o valoare de aproximativ 7.000.000 lei.

În cadrul centrului vor fi organizate spaţii pentru activităţi educative dedicate dezvoltării copiilor şi tinerilor care locuiesc în cartierul Cicoarei şi în zonele învecinate. Astfel, proiectul prevede o sală de spectacole cu o capacitate de 120 de locuri, o sală de sport cu peste 150 de locuri în tribună, săli de IT și audiții muzicale, o bibliotecă și nu munai. Radu MARIN