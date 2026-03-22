Centură ușoară, povară grea: costuri de peste 424 de milioane de lei!

* presiunea pe autorități – care se văd obligate să livreze un proiect strategic într-un context economic tot mai imprevizibil - devine uriașă * de la prima variantă a proiectului, aprobată în Consiliul Județean în decembrie 2022, și până astăzi, valoarea totală a proiectului „Centura ușoară de ocolire a municipiului Iași” a crescut cu mai bine de 73 de milioane de lei * dincolo de cifre, miza este una majoră pentru oraș: proiectul promite reducerea timpilor de deplasare, descongestionarea traficului urban, dezvoltare economică în jurul municipiului

Unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din Iași intră într-o nouă etapă tensionată, după ce costurile au fost revizuite în sus, într-un context fiscal care lovește direct în marile investiții publice. Centura ușoară de ocolire a municipiului Iași devine, oficial, mai scumpă, iar factura finală începe să ridice semne serioase de întrebare.

După modificarea Codului Fiscal și creșterea TVA de la 19% la 21%, devizul general al proiectului a fost recalculat. Rezultatul? Valoarea totală a investiției ajunge la peste 424,7 milioane de lei. Doar lucrările de construcții și montaj depășesc 314,6 milioane de lei

Practic, doar din schimbarea TVA, proiectul s-a scumpit cu milioane bune de lei, bani care vor trebui acoperiți din fonduri publice. De la prima variantă a proiectului, aprobată în Consiliul Județean în decembrie 2022 și până astăzi, valoarea totală a proiectului „Centura ușoară de ocolire a municipiului Iași” a crescut cu mai bine de 73 de milioane de lei.

Proiect strategic, dar cu istoric complicat

Centura ușoară a Iașului nu este un proiect nou. El a trecut printr-o succesiune de etape birocratice și tehnice, precum contract de finanțare pentru pregătirea proiectelor strategice, studii de fezabilitate și proiectare realizate de NV Construct SRL, aprobări succesive în cadrul Consiliul Județean Iași, finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, via Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est…

Cu toate acestea, traseul proiectului nu a fost lipsit de modificări. Un exemplu clar: reducerea lungimii unui tronson important între Ciurea și Tomești (cu mai bine de 2 km), ceea ce arată că planurile inițiale au fost ajustate pe parcurs.

De-a lungul ultimilor ani, indicatorii tehnico-economici au fost modificați în repetate rânduri. Ultima actualizare, din martie 2026, vine pe fondul schimbărilor fiscale, dar reflectă și o realitate mai largă: proiectul este în continuă recalibrare, costurile sunt volatile, iar parametrii tehnici nu sunt complet fixați.

Pentru un proiect de o asemenea anvergură, aceste ajustări ridică inevitabil întrebări despre predictibilitate și controlul cheltuielilor.

Miza uriașă: descongestionarea traficului sufocant

Dincolo de cifre, miza este una majoră pentru oraș. Centura ușoară ar trebui să preia o parte din traficul care sufocă zilnic Iași, oferind rute alternative și conexiuni mai rapide între zonele periurbane.

Este un proiect care promite reducerea timpilor de deplasare, descongestionarea traficului urban, dezvoltare economică în jurul municipiului.

Dar toate aceste beneficii vin la un cost tot mai mare. Majorarea TVA a fost doar un factor. Experiența altor proiecte arată că, pe parcursul execuției, pot apărea noi ajustări: scumpiri la materiale, modificări de traseu, întârzieri sau costuri neprevăzute.

Iar în acest context, este de înțeles că cifrele prezentate pe 25 martie spre aprobare în Consiliul Județean nu vor fi cele finale. Mai mult ca sigur, suma de 424,72 milioane de lei va fi doar o etapă într-o spirală a scumpirilor.

Centura ușoară de ocolire a Iașului rămâne unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din regiune. Însă, pe măsură ce costurile cresc și modificările se acumulează, presiunea pe autorități – care se văd obligate să livreze un proiect strategic într-un context economic tot mai imprevizibil - devine uriașă.

Daniel BACIU