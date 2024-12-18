Cercetașii aduc căldura în cești și suflete

Într-un colț luminos al celui mai mare mall din Iași, o masă simplă acoperită cu o față de masă pictată cu povești de Crăciun atrage trecătorii cu o căldură aparte. Alături, un brăduț improvizat, pe ale cărui ramuri stau atârnate mici cutiuțe ambalate cu grijă. Fiecare cutie conține nu doar un amestec delicios de ceaiuri, ci și un strop de iubire și muncă din partea cercetașilor de la Clubul Sapatino Iași. „Mama mea l-a făcut, a amestecat plantele, le-a mărunțit, apoi le-a pus în cutie", îmi povestește Dimitrie, un cercetaș cu ochii plini de entuziasm. Nu termină bine fraza, că îmi arată, aproape ceremonios, cutiuța cu amestecul de 16 plante, o adevărată comoară pentru sănătate și suflet.

Cu mic, cu mare, cercetașii au muncit zile în șir, măcinând, amestecând și ambalând fiecare pachet de ceai. Fiecare detaliu poartă semnătura grijii lor: etichete scrise de mână, panglici legate cu precizie și promisiunea unor clipe de liniște la gura sobei, pentru cei care le cumpără.

Dar dincolo de frumoasele cutiuțe, miza este una profundă. Toți banii adunați vor fi donați pentru o cauză nobilă. Ceaiurile lor sunt pentru cei care vor să dăruiască. Cercetașii de la Clubul Sapatino înseamnă speranță, inițiativă și curaj într-o lume înecată uneori de griji. Îndemnul lor e simplu: ajută-i să ajute mai departe. Un ceai cumpărat înseamnă mai mult decât o infuzie delicioasă: înseamnă un gest mic, dar cu impact uriaș, pentru o lume mai bună. Încercați ceaiurile lor. Sunt delicioase. Sunt făcute cu dragoste. Și nu sunt doar ceaiuri. Sunt daruri. Daruri făcute cu suflet, daruri pentru care cercetașii de la Clubul Sapatino au muncit cu îndârjire, iubire și multă speranță. Prin fiecare pachet vândut, ei duc mai departe îndemnul la omenie și bunătate.

Maura ANGHEL