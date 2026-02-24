CF Iași, în alertă pe magistrala spre Ucraina!

Nordul României trăiește, aproape pe nevăzute, una dintre cele mai importante mișcări strategice din ultimii ani. În timp ce atenția publică rămâne concentrată pe autostrăzi și proiecte promise de decenii, pe calea ferată care duce spre granița cu Ucraina se lucrează în ritm accelerat, iar ceea ce se întâmplă între Dornești și Vicșani ar putea schimba radical rolul Moldovei în transportul european.

Echipele Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași au intrat în forță pe magistrala M500, unde șinele vechi, afectate de uzură severă, sunt înlocuite într-un punct considerat critic pentru siguranța circulației. Intervențiile au loc în zonele de curbă — cele mai vulnerabile porțiuni ale infrastructurii — acolo unde fiecare detaliu tehnic poate face diferența între circulație fluentă și restricții majore de viteză.

Șantier permanent la porțile Europei

Lucrările desfășurate între stațiile Dornești și Vicșani nu sunt simple operațiuni de mentenanță. Specialiștii vorbesc despre o etapă esențială de stabilizare a uneia dintre cele mai sensibile rute feroviare ale României, aflată la intersecția intereselor economice și logistice regionale.

Se montează șină tip 49, adaptată atât pentru linia cu ecartament normal, cât și pentru cea largă — infrastructură rară, dar vitală pentru traficul internațional cu estul Europei. Practic, aceeași rută permite conectarea directă între sistemele feroviare diferite, transformând zona într-un punct strategic greu de ignorat.

După schimbările majore din regiune, linia ferată spre frontieră a căpătat o importanță uriașă. Transporturile de marfă au crescut, fluxurile logistice s-au reconfigurat, iar infrastructura feroviară a redevenit un element-cheie pentru stabilitatea economică.

În acest context, investițiile nu mai sunt doar despre confort sau modernizare, ci despre capacitatea României de a susține un coridor de transport vital între Uniunea Europeană și Ucraina.

Contractul care aprinde motoarele modernizării

Momentul decisiv a venit odată cu semnarea contractului de electrificare a tronsonului Dărmănești–Vicșani de către CFR SA, un proiect evaluat la peste 117 milioane de lei. Lucrările vor fi realizate de asocierea condusă de Alstom Transport, companie cu experiență în proiecte feroviare majore la nivel european.

Planul este ambițios: electrificarea a peste 30 de kilometri de linie, modernizarea infrastructurii existente, sisteme noi de semnalizare, adaptarea rețelelor de utilități la standarde moderne.

Finanțarea vine printr-un acord european realizat împreună cu Ucraina, ceea ce confirmă miza internațională a proiectului.

Moldova, din periferie în centru

Pentru regiunea Moldovei, aceste lucrări pot însemna mai mult decât trenuri mai rapide. Specialiștii vorbesc despre apariția unui adevărat hub logistic în nordul țării, capabil să atragă investiții, transportatori și noi oportunități economice.

Electrificarea va reduce costurile de operare, va crește capacitatea de transport și va permite integrarea reală în rețeaua feroviară europeană modernă. În același timp, modernizarea ar putea revitaliza orașe și comunități care, ani la rând, au rămas în afara marilor proiecte de infrastructură.

În timp ce dezbaterile politice continuă, iar marile proiecte rutiere rămân adesea blocate între promisiuni și studii, pe calea ferată din nord lucrurile se mișcă deja. Zilnic, echipele de muncitori schimbă, sudează și aliniază kilometri de infrastructură care vor susține viitorul transportului regional.

Practic, evoluția transporturilor din Moldova nu vine doar pe asfalt, ci și pe șine — acolo unde, discret, se construiește una dintre cele mai importante legături ale României cu Europa de Est. Daniel BACIU