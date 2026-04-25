Chirica, în dialog de forță cu lideri din marile orașe ale țării

În inima Moldovei, Iașul își revendică, cu ambiție și viziune, rolul de epicentru al transformării urbane din România! Sub cupola impunătoare a Palatul Culturii, două zile incendiare de dezbateri, idei și strategii au rescris harta viitorului urban, în cadrul spectaculosului Summitul Orașelor TILIA.

Aici, unde istoria întâlnește modernitatea, primarul Mihai Chirica a intrat într-un dialog de forță cu lideri din marile orașe ale țării – de la București la Brașov, Constanța sau Suceava – într-o confruntare de idei care a pus pe masă cea mai arzătoare temă a prezentului: cum devin orașele noastre motoare reale de dezvoltare, nu doar promisiuni electorale?

În centrul discuțiilor, sub coordonarea experților de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a stat cheia viitorului: fondurile europene. Nu ca simplă sursă de finanțare, ci ca instrument strategic capabil să rescrie complet infrastructura, mediul și calitatea vieții urbane.

Iașul nu mai joacă defensiv. Iașul atacă frontal viitorul

Orașul s-a poziționat ferm drept model de „Oraș Verde”, un concept care nu mai ține de teorie, ci de proiecte concrete, vizibile și ambițioase: transport public modern, ecologic, care promite să reducă poluarea sufocantă, clădiri reabilitate energetic, de la școli la spitale, într-o cursă contra risipei, servicii publice inteligente, unde digitalizarea nu mai e un slogan, ci o realitate funcțională, extinderea zonelor verzi, într-un oraș care încearcă să respire din nou.

Declarația lui Mihai Chirica vine ca un manifest: fără fonduri europene, dezvoltarea ar fi fost blocată, iar Iașul nu ar fi avut forța să se reinventeze. Planul de Acțiune pentru Orașe Verzi devine, astfel, nu doar un document, ci o veritabilă „busolă” strategică pentru următorul deceniu. Iar miza este uriașă.

Peste 400 de experți, arhitecți și lideri din business, reuniți sub umbrela Fundației Iulius, au transformat Iașul într-un laborator viu al viitorului urban. Nu vorbim doar despre idei frumoase, ci despre competiția reală dintre orașe: cine atrage mai bine fonduri, cine construiește mai rapid, cine oferă cetățenilor un trai mai bun. În acest context, Iașul nu mai vrea să recupereze decalaje. Vrea să devină reper.

Summitul TILIA a arătat clar: lupta pentru viitorul orașelor nu se mai dă în discursuri, ci în proiecte concrete, în capacitatea de a transforma oportunitățile în realitate. Iar Iașul a transmis un mesaj fără echivoc - nu doar participă la joc, ci vrea să îl conducă. Simona CAZACU