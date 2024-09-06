Chiriile la garsoniere au crescut, la Iași, în ultimul an, cu 21%

Prețurile solicitate pe platformele online de închiriere au înregistrat, la nivel național, o creștere medie de 14% de la un an la altul (august 2024 vs. august 2023). Însă, în raport cu luna anterioară, prețurile au rămas aproape la același nivel, cu o creștere minoră de doar 1%. Cea mai mare cerere se înregistrează în lunile august și septembrie, cererea atingând un nivel ridicat, peste 50%, și este generată de studenții în căutare de locuințe.

În Iași, chiriile au înregistrat creșteri semnificative în august 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari fiind pentru garsoniere (+21%) și apartamente cu două camere (+13%). Prețurile pentru apartamentele cu trei camere au crescut, în medie, cu 4%. Astfel, prețul mediu pentru o garsonieră a fost de 342 euro/lună, pentru un apartament cu două camere - 450 euro/lună, iar pentru un apartament cu trei camere - 522 euro/lună.

Comparativ cu anul trecut, prețurile medii pentru chiriile din București au avut o creștere de 16%. În august 2024, o garsonieră a avut un preț mediu de 363 euro/lună, un apartament cu două camere s-a închiriat cu 578 euro/lună, iar un apartament cu trei camere a ajuns la un preț mediu de 768 euro/lună. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost în Sectorul 1 pentru apartamentele cu trei camere (+29% în august 2024 față de august 2023), în timp ce cele mai mici creșteri au fost în Sectorul 3 pentru garsoniere (+8%). Față de luna trecută, în luna august, singurele sectoare în care s-au înregistrat scăderi au fost Sectorul 5 și Sectorul 1, cu o scădere de -3% în Sectorul 5 pentru garsoniere și în Sectorul 1 pentru apartamentele cu două camere.

La nivel național, cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Oradea , unde prețurile garsonierelor au înregistrat o creștere de 39%. Astfel, chiriașii au plătit în medie 250 de euro pentru o garsonieră, 400 de euro pentru un apartament cu două camere și 500 de euro pentru unul cu trei camere.

La Timișoara, luna trecută, chiriile au înregistrat creșteri de 12% pentru garsoniere și 11% pentru apartamentele cu trei camere, în timp ce prețurile pentru apartamentele cu două camere au rămas constante față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, prețurile medii de cerere au ajuns la 280 de euro pe lună pentru garsoniere, 400 de euro pentru apartamentele cu două camere și 500 de euro pentru apartamentele cu trei camere.

La Cluj-Napoca, comparativ cu anul anterior, prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor au crescut cu 15% și cele ale apartamentelor cu două camere cu 9%, în timp ce prețurile medii pentru apartamentele cu trei camere au rămas constante. Astfel, în luna august 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 400 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 600 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 700 de euro.

În Constanța, în august 2024, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 16% pentru garsoniere, cu 23% pentru apartamentele cu două camere și cu 2% pentru cele cu trei camere, comparativ cu luna august a anului precedent. Prețurile medii de închiriere au fost de 324 de euro pentru garsoniere, 500 de euro pentru apartamentele cu două camere și 665 de euro pentru apartamentele cu trei camere. Daniel BACIU