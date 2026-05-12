Cinci zile de petreceri studențești, la Iași!

Printre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an se numără concertul susținut de Puya, conferința în aer liber cu Dragoș Pătraru, târgul de joburi „TUIASI Job Drive-Thru”, dar și „ZAZ Battle”, evenimentul care își propune să adune peste 1.000 de participanți la cea mai mare bătaie cu spumant din România.

Între 20 și 24 mai 2026, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași transformă Campusul „Tudor Vladimirescu” într-un adevărat centru al vieții studențești, prin cea de-a VI-a ediție a festivalului „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate tinerilor din mediul universitar ieșean.

Timp de cinci zile, studenții și publicul larg vor avea acces gratuit la concerte, competiții sportive, conferințe, petreceri tematice, activități de wellbeing și oportunități de carieră.

Festivalul debutează miercuri, 20 mai, cu Garden Party în Parcul Phoenix, între căminele T1-T2, unde participanții vor găsi zone de relaxare, jocuri în aer liber și street food. Seara continuă cu Crosul TUIASI și cu proiecția în aer liber a Finalei UEFA Europa League pe un ecran gigant.

Joi, 21 mai, accentul cade pe dezvoltarea profesională. „Ziua PHINIA” le oferă studenților oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții companiei PHINIA România, iar „TUIASI Job Drive-Thru” aduce în campus angajatori din multiple domenii. Tot atunci va funcționa și „Zona de Respiro – Silent Corner”, organizată împreună cu Cărturești, unde vor avea loc sesiuni de wellbeing și lectură.

Vineri, 22 mai, atmosfera se mută în zona concertelor și competițiilor sportive. În campus va avea loc concursul de calisthenics „STREET WORKOUT STRENGTH Endurance & Freestyle Event”, iar seara, în parcarea dintre căminele T6-T7, scena va fi ocupată de trupe locale, de Gașcă Chitară Grozăvești și de concertul principal susținut de Puya. După concerte, petrecerea continuă la Master Club, în cadrul after-party-ului organizat de Paranghelia.

Sâmbătă, 23 mai, punctul central va fi conferința „Educația de Azi, Cariera de Mâine”, susținută de Dragoș Pătraru, dedicată relației dintre educație, carieră și provocările noilor generații. Seara va continua cu petrecerea retro „Disco ’80 @ Tudor”, animată de DJ Sorin Lupașcu, urmată de „Colorful Campus”, una dintre cele mai mari petreceri studențești outdoor din Iași.

Festivalul se încheie duminică, 24 mai, cu „ZAZ Battle”, powered by Casa de Vinuri Cotnari, evenimentul care își propune să stabilească un nou reper de participare pentru acest tip de activitate în România.

Potrivit rectorului Dan Cașcaval, festivalul a devenit un reper important pentru comunitatea academică ieșeană și reflectă dorința universității de a construi „un mediu universitar modern, dinamic și conectat la nevoile actuale ale tinerilor”. Carmen DEACONU