Cinci zile fără apă caldă!

În vederea prevenirii unor avarii care ar bloca sistemul de termoficare și pentru derularea în condiții normale a sezonului de încălzire 2023-2024, a devenit strict necesară oprirea furnizării agentului termic. Operațiunile vor începe luni, 26 august 2024, la ora 0.00, și se vor încheia vineri, 30 august 2024, la ora 22.

În ultimul sezon de încălzire SC Termo-Service SA a constatat pe circuitele din CET 1 Tudor Vladimirescu câteva puncte slabe (fisuri în conducte și vane blocate), probleme care, dacă nu sunt remediate, riscă să producă oprirea sistemului de termoficare în plin sezon de încălzire, când și reparațiile ar dura mai mult.

Ca urmare, în perioada 26-30 august 2024 vor fi făcute, în paralel, 24 de intervenții de reparație, din care 20 la CET 1 Tudor Vladimirescu și patru la rețelele primare (magistralele de apă fierbinte 1, 2 și 4).

Circuitul de termoficare urbană din incinta centralei din zona Tudor Vladimirescu a fost pus în funcțiune în anul 1964 și a beneficiat de numeroase investiții în modernizare atât cu fonduri locale, cât și naționale și, mai ales, europene.

Din anul 2018 până în prezent sistemul de termoficare urbană a mai fost oprit doar în cursul lunii august a anului 2022, când au fost făcute intervenții similare pentru remedierea problemelor apărute.

La sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Iași sunt branşate 21.269 apartamente, 171 agenţi economici și 138 de instituţii publice, din care 81 instituții de învățământ cu 145 clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente. Daniel BACIU