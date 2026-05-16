Cine este de gardă astăzi, 16 mai, în spitalele din Iași
Ieșenii care au nevoie de servicii medicale sâmbătă, 16 mai 2026, pot consulta graficele de gardă publicate pentru spitalele din municipiu și județ.
Informația este utilă mai ales în weekend, când cabinetele obișnuite nu funcționează după program normal, iar pacienții trebuie să știe unde se pot adresa. Listele de gardă nu înlocuiesc însă triajul medical. În cazurile grave, primul pas rămâne apelul la 112 sau prezentarea la unitățile de primire urgențe.
Spitalul de Copii „Sf. Maria”: medicii de gardă pe 16 mai
Pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, documentul lunii mai indică, pentru sâmbătă, 16 mai 2026, următoarele linii de gardă:
- C.P.U.: dr. Zamfir Bogdan
- A.T.I.: dr. Vaida Carmen
- Medicală: dr. Cozma Alexandru
- Chirurgie: dr. Vaida Marius
Spitalele din Iași de gardă
Pentru aceeași zi, lista include:
- Institutul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași
- Institutul Regional de Oncologie Iași
- Secția Exterioară de Psihiatrie Cronici Bârnova
- Secția exterioară de Psihiatrie Șipote
- Spitalul C.F. Iași
- Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași
- Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași
- Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași
- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” Iași
- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași
- Spitalul Clinic de Recuperare Iași
- Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași
- Spitalul General C.F. Pașcani
- Spitalul Municipal Pașcani
- Spitalul Orășenesc Hârlău
„Sf. Spiridon” are 35 de linii de gardă
Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași este una dintre cele mai importante unități de urgență din regiune. Spitalul precizează că are 35 de linii de gardă, iar programarea lunară este publicată separat pentru fiecare lună.
Pentru pacienți, acest lucru este important deoarece Spitalul „Sf. Spiridon” acoperă un număr mare de specialități și preia cazuri complexe, inclusiv urgențe medicale și chirurgicale. În cazul simptomelor severe, prezentarea trebuie făcută prin UPU sau prin apel la 112, nu prin căutarea directă a unui medic anume.
Gărzi medicale și în Pașcani și Hârlău
Listele pentru luna mai nu vizează doar municipiul Iași. În județ sunt incluse Spitalul General C.F. Pașcani, Spitalul Municipal Pașcani și Spitalul Orășenesc Hârlău. Pentru pacienții din zonele Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău sau comunele apropiate, aceste unități pot fi primele puncte de contact medical, în funcție de caz și de gravitatea simptomelor.
Unde merg pacienții în caz de urgență
Pentru urgențele majore, DSP Iași a indicat anterior unitățile care asigură urgențele medicale prin UPU: UPU Spitalul „Sf. Spiridon” Iași, UPU Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași și UPU Spitalul Municipal Pașcani. Pentru situațiile grave, apelul la 112 rămâne calea corectă.
Pacienții trebuie să meargă la urgență sau să sune la 112 în caz de dureri puternice, traumatisme, dificultăți de respirație, pierderea cunoștinței, simptome neurologice, hemoragii, febră severă la copii sau alte semne care pot indica un risc imediat.
Centrele de permanență, soluție pentru cazurile mai ușoare
Pe lângă spitale, în județ funcționează și centre de permanență, utile pentru probleme medicale care apar în afara programului medicului de familie, dar care nu sunt urgențe majore. DSP Iași publică separat informații despre centrele de permanență și zonele arondate.
Aceste centre pot fi o soluție pentru consultații de prim contact, simptome ușoare sau afecțiuni care nu necesită intervenție de urgență. Diferența este importantă: cazurile grave trebuie direcționate către UPU sau 112, în timp ce problemele mai ușoare pot fi evaluate în centrele de permanență, în funcție de program și de localitate. Teona SOARE
