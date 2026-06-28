Cioban mort la spital, după un șoc termic

Un paznic la o turmă de oi din Rusenii Noi a murit, duminică, la Spitalul „Sf. Spiridon”, după ce a fost găsit în stop cardio-respirator pe un câmp şi transportat de urgenţă la spital. Bărbatul avea o temperatură corporală de aproximativ 40 de grade Celsius, iar medicii încearcă să stabilească dacă decesul a fost provocat de hipertermie sau de o altă afecţiune acută.

Potrivit şefei Unităţii de Primiri Urgenţelor de la Spitalul „Sf. Spiridon”, dr.Diana Cimpoeşu, primul echipaj de ambulanţă, încadrat cu asistent medical, a găsit pacientul în stop cardio-respirator şi a început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, un echipaj cu medic a preluat cazul şi a continuat resuscitarea pe tot parcursul transportului către spital, timp de aproximativ o oră. „La sosirea în UPU, pacientul prezenta o temperatură corporală de aproximativ 40 de grade Celsius şi se afla în asistolie de peste 30 de minute. În ciuda eforturilor echipei medicale, bărbatul nu a mai putut fi salvat”, a spus dr. Diana Cimpoeşu.

Martorii spun că bărbatul fusese expus timp îndelungat la soare şi ar fi consumat alcool înainte de a fi găsit inconştient.

Medicii au solicitat efectuarea unei necropsii pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. „Printre ipotezele analizate se numără hipertermia severă provocată de expunerea la temperaturile extreme, dar şi un posibil infarct miocardic sau un accident vascular cerebral”, a spus dr. Diana Cimpoeşu.

Cazul survine în contextul valului de caniculă care afectează judeţul Iaşi, unde temperaturile au depăşit în ultimele zile 35 de grade Celsius.

Autorităţile şi medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare şi limitarea consumului de alcool în perioadele cu temperaturi extreme. Laura RADU