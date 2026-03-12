CJ a alocat 308 mii lei pentru lucrări urgente la drumul Mădârjac – Bojila

* „Trebuie spus că această intervenție nu este soluția finală... Continuăm demersurile pentru o soluție tehnică și financiară durabilă, care să permită modernizarea completă a acestui tronson”, a declarat președintele CJ Iași, Costel Alexe * „Din păcate, aceasta alocare vine prea târziu... În două cazuri în care ambulanțele s-au blocat pe drumul spre Bojila, medicii au ajuns la pacienți prea târziu”, a transmis deputatul ieșean Bogdan Cojocaru

Fenomenul devastator al îngheț-dezghețului nu iartă niciun drum județean: asfaltul se crăpă, burdușirile se multiplică, iar fiecare mașină care traversează aceste sectoare se află în pericol. În fața acestui coșmar rutier, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași a cerut urgent alocarea unor sume esențiale pentru salvarea infrastructurii și siguranța publică.

Printre intervențiile cruciale se numără întreținerea drumurilor pietruite cu adaos de material pietros, în valoare de 308 mii lei TVA inclus, pentru sectorul DJ 282E Mădârjac – Bojila, acolo unde, zilele trecute, ambulanțele nu au putut intervene pentru salvarea vieții unor localnicii. „Trebuie spus că această intervenție nu este soluția finală, dar este rapidă și necesară, pentru a îmbunătăți accesul în zonă și pentru a permite circulația, în special pentru serviciile de urgență și locuitorii comunității. Administrația publică lucrează cu resurse limitate și cu nevoi multiple simultan în întreg județul. Prioritatea noastră este să alocăm responsabil resursele disponibile acolo unde problemele sunt cele mai urgente. În paralel, continuăm demersurile pentru o soluție tehnică și financiară durabilă, care să permită modernizarea completă a acestui tronson, pentru că doar o intervenție structurală poate rezolva definitiv problemele generate de terenul dificil din zonă”, a transmis președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

„Din păcate, aceasta alocare vine prea târziu. Deja, toată țara știe că la Iași ambulanțele nu ajung la pacienți din cauza noroiului de pe drumurile județene. Mai grav este că în două cazuri în care ambulanțele s-au blocat pe drumul spre Bojila, medicii au ajuns la pacienți prea târziu și nu au mai avut ce face. Doi oameni, inclusiv un nou-născut, au murit. Astfel de tragedii nu au voie să se întâmple în nicio localitate din țara noastră”, a declarat deputatul PSD Bogdan Cojocaru.

Grupul consilierilor județeni PSD a solicitat prezentarea unei situații cu toate drumurile de pământ gestionate de Consiliului Județean. Direcția de drumuri va face o analiză pe baza căreia se vor prioritiza alocările finaciare și intervențiile în așa fel încât să nu se mai repete astfel de tragedii.

Alocările suplimentare vitale pentru 2026

Pentru a salva drumurile și a preveni blocaje și accidente iminente, alte sume au fost repartizate. Pentru recensământul traficului rutier – 478,70 mii lei cu TVA, deoarece fără aceste date, intervențiile ar fi haotice și ineficiente. Pentru întreținerea carosabilului asfaltat – plombări și burdușiri, a fost alocată suma de 1.511,80 mii lei cu TVA, pentru sectoarele DJ 247, DJ 248, DJ 208 și DJ 282C, care au nevoie urgentă de reparații, iar un supliment de 50 mii lei TVA inclus, a fost aprobat pentru reparațiile urgente de primăvară - provizionare cu mixtură asfaltică stocabilă.

Totodată, alți 330 mii lei au fost repartizați plăților la lucrările de deszăpezire pe timpul iernii 2025-2026.

În total, alocările suplimentare depășesc 2 milioane de lei, bani care nu mai pot fi amânați. Fiecare zi de întârziere se traduce prin drumuri distruse, risc crescut de accidente și dificultăți majore pentru comunități.

Carmen DEACONU