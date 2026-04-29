CJ anunţă programe dedicate prevenirii şi combaterii dependenței de jocuri de noroc

Dependenţa de jocuri de noroc, un fenomen tot mai vizibil şi cu efecte sociale grave, intră pentru prima dată pe agenda de finanţare a Consiliului Judeţean Iaşi, care anunţă programe dedicate prevenirii şi combaterii acestui tip de adicţie.

Decizia marchează o premieră la nivelul administraţiei judeţene, care îşi propune să susţină concret iniţiativele venite din partea societăţii civile menite să limiteze impactul unui fenomen considerat în creştere.

Programele sprijinite de Consiliul Judeţean vor viza atât informarea şi prevenţia, cât şi sprijinul pentru persoanele afectate. Decizia a fost luată în plenul şedinţei Consiliul Judeţean.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a explicat că măsura vine ca răspuns la amploarea pe care a căpătat-o dependenţa de jocuri de noroc în comunitate. „Am luat această decizie pentru că acest fenomen a devenit un flagel. Este incredibil cât de uşor poate cădea cineva pradă acestei adicţii. Respect libertatea fiecărui om de a alege, dar libertatea nu înseamnă să ignorăm efectele nocive atunci când acestea afectează tot mai mulţi oameni. Din acel moment, vorbim despre responsabilitatea de a proteja comunitatea”, a declarat Costel Alexe.

Şeful administraţiei judeţene a subliniat că există deja un cadru legal care permite autorităţilor locale să limiteze prezenţa sălilor de jocuri de noroc, iar multe dintre consiliile locale din judeţ au decis interzicerea acestor activităţi.

În acest context, iniţiativa adoptată de consilierii judeţeni vine ca o măsură complementară, menită să acţioneze nu doar asupra cauzelor, ci şi asupra efectelor fenomenului. „Practic, ducem o luptă pe toate fronturile cu acest fenomen”, a mai precizat Costel Alexe.

Autorităţile judeţene urmează să stabilească mecanismele concrete de finanţare şi tipurile de proiecte eligibile, însă accentul va fi pus pe prevenţie, educaţie şi sprijin pentru persoanele vulnerabile, într-un demers care reflectă o schimbare de abordare faţă de această problemă socială. Laura RADU