CJ Iași alocă 300.000 de lei pentru tinerii care ies din centrele de protecție

* Consiliul Județean Iași, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, lansează un nou proiect destinat tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a statului și nu au unde să se întoarcă * în parteneriat cu organizația „Salvați Copiii”, autoritățile vor folosi aproximativ 300.000 de lei pentru închirierea unor locuințe și pentru sprijinirea beneficiarilor în primul an de viață independentă

Ieșirea din sistemul de protecție a copilului rămâne unul dintre cele mai dificile praguri pentru adolescenții și tinerii care au crescut în grija statului. Fără sprijin familial, fără o locuință stabilă și, de multe ori, fără resurse reale pentru a porni singuri la drum, mulți dintre ei riscă să ajungă rapid în situații de vulnerabilitate extremă.

La Iași, Consiliul Județean încearcă să răspundă acestei probleme printr-un nou proiect derulat de Direcția de Protecție a Drepturilor Copilului, în parteneriat cu organizația „Salvați Copiii”. Programul vizează exact categoria cea mai expusă: tinerii care împlinesc 18 ani, părăsesc sistemul de stat și nu beneficiază de susținere familială.

Contribuția autorităților județene este de aproximativ 300.000 de lei, sumă care va fi folosită pentru închirierea unor locuințe pe o perioadă de un an. Miza proiectului nu este doar oferirea unui acoperiș temporar, ci crearea unui interval de stabilitate în care acești tineri să își poată căuta un loc de muncă, să își continue studiile sau să facă primii pași spre o viață autonomă.

Directorul Direcției Județene de Protecția Drepturilor Copilului Iași, Ion Florin, spune că inițiativa vine ca o extindere firească a serviciilor deja existente în instituție.

„Ca și activități care vor reveni direcției, vor fi acelea de a referi cazuri de tineri care părăsesc sistemul de protecție și nu au susținerea familială, deci nu se pot întoarce în familie. Presupune închirierea unor locuințe pentru acești tineri și sprijinirea lor pentru o perioadă de timp. Valoarea pe care o gestionează Direcția nu este foarte mare, este în jur de 300.000 lei. Suntem parteneri cu «Salvați Copiii» și ne bucură pentru că este o continuare a serviciului nostru social, centrul multifuncțional pentru tineri”, a declarat Ion Florin.

Directorul a explicat că instituția derulează deja un serviciu social similar, susținut din resurse proprii. „În serviciul nostru social, tinerii care au părăsit sistemul de protecție a copilului și sunt sprijiniți de noi pe o perioadă de 12 luni, avem un serviciu social cu o capacitate de 20 de beneficiari. În momentul de față sunt 15 acolo, în serviciul nostru social”, a precizat Ion Florin.

Datele arată că nevoia este deja prezentă și concretă. Faptul că 15 din cele 20 de locuri disponibile sunt ocupate confirmă presiunea reală pe astfel de servicii. În lipsa unor soluții de tranziție, tinerii care ies din sistem pot ajunge rapid fără locuință, fără sprijin emoțional și fără repere administrative sau profesionale.

Noul parteneriat dintre CJ Iași și „Salvați Copiii” încearcă tocmai să acopere această ruptură dintre protecția instituțională și viața pe cont propriu. Pentru un tânăr care nu are familie la care să se întoarcă, un an de chirie plătită și de însoțire socială poate face diferența dintre integrare și marginalizare.

Dan DIMA