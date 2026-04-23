CNIR oferă 55 milioane lei pentru supervizarea lucrărilor pe ultimul tronson din A8

CNIRCompania Națională de Investiții Rutiere a publicat în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice (SEAP) și licitația pentru supervizarea lucrărilor pe ultimul tronson al Autostrăzii Unirii Târgu Neamț (Moțca) - Iași – Ungheni.

Contractul are o valoare estimată de 55 milioane lei, o durată de 110 luni, incluzând cele 46 de luni pentru proiectare și execuție, respectiv 60 de luni garanția lucrărilor, iar ofertele pot fi depuse până la data de 8.06.2026. „Conform cerințelor, vor fi asigurate serviciile de supervizare a proiectării și execuției la standarde de înaltă calitate, cu respectarea normativelor și standardelor în vigoare, evaluarea și aprobarea lucrărilor, cantităților, materialelor și echipamentelor, astfel încât antreprenorul să execute lucrări de bună calitate și să finalizeze proiectarea și execuția conform termenelor din contract”, au transmis reprezentanții CNIR.

Miercuri, o asociere de firme italiene a câștigat licitația de construire a tronsonului 4 din Autostrada Unirii, într-o procedură surprinzător de rapidă pentru standardele românești: mai puțin de trei luni de la depunerea ofertelor până la atribuire. Durata totală a lucrărilor - 46 de luni.

Tronsonul Iași – Ungheni va avea 14 poduri și pasaje – o densitate ridicată pentru un tronson relativ scurt, 2 tunele, dintre care unul impresionant, de aproximativ 1,76 km, 2 noduri rutiere majore, inclusiv unul strategic pentru conexiunea cu viitorul Spital Regional și Aeroportul Iași.

Un segment-cheie, de 2,77 km între Golăiești și Podul peste Prut, a fost deja prioritizat, semn că autoritățile vor să livreze rapid prima bucată vizibilă a proiectului. Daniel BACIU