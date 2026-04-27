Coșmar ecologic: depozitul de deșeuri din Țuțora, înghițit de flăcări!

Un incendiu de proporții, izbucnit duminică, a transformat depozitul de deșeuri din Țuțora într-un adevărat focar de foc și fum, mobilizând forțe impresionante de intervenție și punând autoritățile în alertă maximă. Aproximativ 1.500 de metri cubi de deșeuri ard necontrolat, pe o suprafață de circa 12.000 de metri pătrați, într-un scenariu care ridică dificultăți majore pentru echipele din teren.

La fața locului, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași intervin cu un arsenal greu: autospeciale de mare capacitate, cisterne, echipamente de transport apă și un efectiv de 19 militari care luptă neîntrerupt pentru a ține sub control flăcările. Sprijinul vine și din partea operatorului de salubritate, care a mobilizat resurse suplimentare într-o cursă contra cronometru.

Cantitățile de apă utilizate sunt uriașe - deja peste 650 de metri cubi au fost aruncați peste masa incandescentă de deșeuri - însă focul continuă să ardă mocnit, alimentat de materialele extrem de inflamabile. Intervenția este descrisă de autorități ca fiind una de mare complexitate, în care fiecare decizie contează.

Anterior, populația din Țuțora, Prisăcani și Tomești a fost avertizată prin sistemul RO-Alert, pe fondul degajărilor masive de fum care au ridicat temeri privind calitatea aerului. Deși măsurătorile nu indică, deocamdată, depășiri ale limitelor admise, norii groși care se ridică deasupra zonei rămân un motiv serios de îngrijorare.

Vântul, care bate constant din vest și nord-vest, ajută la dispersia fumului, dar complică în același timp misiunea pompierilor, schimbând direcția focarelor și amplificând riscurile. Este o luptă imprevizibilă, în care fiecare rafală poate schimba complet strategia de intervenție.

Situația este monitorizată permanent de Instituția Prefectului, care coordonează eforturile tuturor structurilor implicate. În teren, însă, realitatea este dură: căldură intensă, fum dens și un incendiu care refuză să cedeze ușor. Iar până când ultimul focar nu va fi stins, lupta continuă. Carmen DEACONU