Coșmarul din traficul Iașului la orele de vârf. Ghid de supraviețuire pentru șoferii începători

Ia;ul, cu străzile sale vechi și moderne, devine o adevărată provocare pentru șoferii începători, mai ales la orele de vârf. Fie că te afli în mijlocul unui ambuteiaj pe Bulevardul Independenței sau ești blocat în zona Păcurari, trebuie să fii pregătit pentru orice.

„ Bine ai venit în jungla urbană a Iașului, locul unde traficul de la ora de vârf devine un test de răbdare și îndemânare pentru toți șoferii, dar mai ales pentru cei aflați la început de drum. Străzile pline, semafoarele care par să joace un joc propriu și giratoriile unde legile fizicii par suspendate creează un adevărat spectacol cotidian. Dacă ești un șofer nou, pregătește-te să descoperi cum să supraviețuiești cu stil și umor!”, spune nea Ionică Barbu, proprietarul unei școli de șoferi.

Primul lucru pe care trebuie să-l știi despre semafoarele din Iași este că au propria lor dinamică. Verdele durează fix cât să te gândești să apeși pedala de accelerație, dar nu te grăbi, pentru că nici cei din fața ta nu o fac. E ca un fel de ritual tacit: toată lumea așteaptă câteva secunde înainte să plece de la semafor. Iar dacă totuși te prinde galbenul, nu te panica – mai sunt încă câțiva șoferi care consideră galbenul ca pe o extensie neoficială a verdelui. „Deci, dacă vezi că se face verde și nimeni nu se mișcă, ia-ți rolul de claxonator de serviciu. Dar atenție! Un bip-bip scurt și prietenos e cheia. Ești la început, nu vrei să devii antipatic prea repede”, continuă șoferul.

Giratoriile din Iași sunt un alt test al nervilor și reflexelor. Cel mai renumit este cele din Podu Roș, unde fiecare șofer pare să urmeze un cod propriu de reguli. Aici nu există „așteaptă liniștit să ai prioritate”, ci mai degrabă „ia-ți inima în dinți și speră că ceilalți te văd”. Totuși, dacă ai reușit să scapi din giratoriu fără să îți pierzi răbdarea, poți să te consideri un șofer cu experiență. „Nu te teme, totul e un joc de anticipare. Intră în ritm, urmărește mișcările celorlalți șoferi și fii pregătit pentru orice. Dacă ai dubii, amintește-ți că toți cei din jurul tău sunt la fel de confuzi, doar că unii o ascund mai bine”, râde nea Ionică.

Parcările, ofuri noi, dureri vechi

Parcarea în Iași este, fără exagerare, o provocare demnă de un concurs de supraviețuire. Locuri libere? Da, sigur... până când realizezi că acel loc a fost „rezervat” de cineva care te privește cu o privire fermă din fereastră. Sau, mai rău, e blocat de vreo doamnă care s-a oprit pentru o discuție lungă lângă mașina ei. Dar nu te panica! Începe să te învârți prin cartier cu răbdare și perseverență. Va apărea un loc liber exact când nu mai sperai.

Dacă ai supraviețuit până aici, e timpul să te familiarizezi cu limbajul local al claxonului. În Iași, claxonul e mai mult decât un semnal sonor – este un mod de viață. „Fiecare claxon are propria poveste. Un bip scurt înseamnă hei, prietene, hai că se poate, în timp ce un biiiiiip lung e echivalentul unei mici revolte personale. Nu te descuraja! Învață să răspunzi cu zâmbete largi și o doză sănătoasă de răbdare”, adaugă sfătos instructorul auto.

În cele din urmă, dacă simți că traficul te copleșește, amintește-ți că întotdeauna există soluția supremă: o pauză la una dintre numeroasele cafenele din oraș. Nimic nu te ajută să te relaxezi mai bine decât o cafea savurată cu privirea la haosul organizat al străzilor ieșene. Ia-ți o gură de aer și bucură-te de spectacolul cotidian.

Traficul din Iași la orele de vârf este o adevărată artă a supraviețuirii, dar cu o doză bună de umor și autoironie, totul devine mai suportabil. Pe măsură ce capeți experiență, vei deveni și tu unul dintre acei șoferi care știu să navigheze cu grație prin giratorii, să parcheze fără probleme și să claxoneze... doar atunci când e absolut necesar.

Maura ANGHEL





Caseta 1

Ghid de supraviețuire în traficul infernal al Iașului

1. Alege rutele alternative. Evita bulevardele principale la orele de vârf (dimineața, între 7:30 și 9:00, și seara, între 16:30 și 18:30). Căutarea unor rute alternative mai puțin aglomerate, cum ar fi străzile laterale din cartierele Copou sau Tătărași, poate reduce stresul și timpul petrecut în trafic.

2. Păstrează distanța și răbdarea. În traficul intens, păstrarea unei distanțe suficiente față de mașina din față este esențială pentru a evita frânările bruște. Fii pregătit pentru opriri frecvente, mai ales în zonele centrale.

3. Fii atent la pietoni și mijloacele de transport în comun. Orașul este plin de pietoni, bicicliști și trotinete electrice, în special în apropierea facultăților și în zonele comerciale. Transportul în comun, inclusiv tramvaiele, poate fi o surpriză pentru un șofer începător.

4. Nu subestima timpul petrecut căutând parcare. Parcările sunt o adevărată provocare, mai ales în zonele centrale cum ar fi Piața Unirii sau străzile din jurul Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

5. Fii pregătit pentru lucrări de infrastructură. Iașul este într-o continuă dezvoltare, așa că lucrările de infrastructură sunt la ordinea zilei. Acestea pot apărea din senin, blocând artere importante.

6. Împrietenește-te cu semnele de circulație locale. Iașul are particularități în ceea ce privește semnele de circulație, inclusiv cele care semnalizează drumuri cu acces interzis sau sensuri unice care nu sunt întotdeauna evidente. Fiind atent la indicatoare te poate scuti de momente incomode și chiar de amenzi.