Coadă la vot, pentru Europa!

Mii de cetățeni ai Republicii Moldova au votat duminică la cele două secţii special amenajate la Iaşi pentru cetățenii acestei țări din zona de Est a României, pentru aceștia fiind tipărite 10.000 de buletine de vot.

Una dintre secţiile de votare a fost amenajată la Casa Studenţilor, cealaltă la Şcoala „Gh Asachi”, în zona centrală a orașului, chiar în fața Palatului Culturii, pe pietonalul Ştefan cel Mare.

„Ne-am pregătit pentru a oferi cele mai bune condiţii cetăţenilor pentru ca procesul de votare să decurgă fluent. Vom deschide două secţii de vot. Am cerut un număr maxim de buletine de vot permise, câte 5.000 în fiecare secţie de votare. Ne-am asigurat cu numărul maxim de ştampile pentru a procesa cât mai mulţi alegători”, a explicat consulul general al Republicii Moldova la Iaşi, Ion Coșer.

La Iaşi, secţiile de votare s-au deschis la ora 7 și au funcționat pentru alegători până la ora 21. Cetățenii Moldovei au putut vota în baza a trei documente: Carte de Identitate, Buletin din Republica Moldova, dar şi cu paşaport din Republica Moldova, valabil sau expirat. „Exerciţiul este unul foarte important pentru că el cumulează un referendum, şi nu e un referendum oarecare, ci este un referendum de modificare a Constituţiei cumulat şi cu alegeri prezidenţiale. Pe buletinul de vot a fost tipărit textul de lege de modificare a Constituţiei. În cazul în care acest referendum va trece, acest text se va regăsi în corpul Constituţiei. Întrebarea formulată la referendum a fost dacă cetăţenii sunt pentru integrarea europeană, da sau nu”, a declarat consulul general Ion Coşer. Laura RADU