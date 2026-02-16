Cod galben de ninsori și viscol în Moldova! Drumarii au intervenit toată noaptea

Iarna revine în forță în regiunea Moldovei, unde ninsorile și viscolul au pus autoritățile în alertă maximă. Sub incidența unui cod galben de vreme severă, utilajele de deszăpezire au lucrat fără oprire pentru a menține drumurile naționale practicabile.

În cursul nopții trecute, nu mai puțin de 247 de autoutilaje au acționat pe arterele principale, împrăștiind 2.094 de tone de material antiderapant, în încercarea de a preveni formarea poleiului și blocajele rutiere.

Situația drumurilor la această oră

Potrivit autorităților, în prezent nu sunt drumuri naționale cu circulația întreruptă sau blocată din cauza condițiilor meteorologice. Carosabilul este însă predominant umed, iar pe anumite sectoare se găsește zăpadă frământată sau viscolită, cu un strat de până la 2 centimetri, în special în județele Suceava, Botoșani și Iași.

Ninsori slabe continuă să cadă în județul Neamț, în timp ce în Botoșani vântul produce viscol la sol și reduce local vizibilitatea. Temperaturile rămân negative în întreaga regiune, oscilând între –6 și –2 grade Celsius, condiții care favorizează apariția ghețușului.

În această dimineață, alte 110 autoutilaje sunt mobilizate pe drumurile naționale din Moldova, monitorizând permanent situația și intervenind acolo unde stratul de zăpadă sau poleiul pot crea probleme.

Avertisment pentru șoferi

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Detalii complete despre avertizările meteo pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.

Circulați cu atenție! Iarna nu a spus încă ultimul cuvânt, este recomandarea DRDP Iași.

Străzi practicabile în municipiul Iași

În urma ninsorilor abundente începute în seara zilei de 15 februarie, între orele 20 şi 08 echipele Citadin din cadrul Comandamentului de Iarnă au intervenit prompt pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

În acest interval de timp s-a acționat pe toate traseele şi în cartierele Bucium, Copou, Aviației, Tătărași, Moara de Vânt, Crucea Roșie, Păcurari, Frumoasa, Manta Roșie și Nicolina, intervențiile fiind coordonate permanent pentru eficientizarea activității în teren.

În cadrul acțiunilor au fost utilizate 374 tone de clorură de sodiu cu inhibitori și 9 tone de clorură de calciu, pentru combaterea poleiului și prevenirea formării gheții pe carosabil.

Pentru desfășurarea intervențiilor au fost utilizate 6 autobasculante, 18 sărărițe, 7 tractoare, 1 buldoexcavator, 1 încărcător frontal, fiind mobilizați 23 muncitori, 3 șefi de trasee, 1 dispecer și 1 supracontrol, care au monitorizat și coordonat activitățile

Stocurile disponibile sunt de 1.304 tone clorură de sodiu și 10 tone clorură de calciu, cantități suficiente pentru continuarea intervențiilor în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Daniel BACIU