* în zona Moldovei, rafalele vor ajunge la viteze de 50 până la 65 km/h, iar în unele zone senzația de vreme severă va fi accentuată de ploile torențiale și descărcările electrice

Vremea lovește din nou România, iar meteorologii anunță zile extrem de agitate, cu furtuni violente, rafale puternice de vânt și cantități uriașe de apă care pot provoca probleme serioase în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo extinsă valabilă până vineri dimineață, iar pentru Moldova și alte zone din estul țării a fost activat și un Cod Galben de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, intervalul 19 mai, ora 12:00 – 23 mai, ora 10:00 va aduce o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, mai ales în jumătatea estică a României. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și chiar episoade izolate de grindină.

Specialiștii avertizează că, în intervale foarte scurte de timp, cantitățile de apă pot depăși 40 până la 50 de litri pe metru pătrat, ceea ce crește semnificativ riscul apariției inundațiilor locale, al scurgerilor de pe versanți și al acumulărilor rapide de apă în zonele urbane.

Cea mai afectată regiune va fi Moldova, unde miercuri, 20 mai, între orele 08:00 și 22:00, intră în vigoare o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la viteze de 50 până la 65 km/h, iar în unele zone senzația de vreme severă va fi accentuată de ploile torențiale și descărcările electrice.

Sub avertizare se află întreaga Moldovă, nordul Dobrogei, precum și estul și nord-estul Munteniei. În zonele montane înalte, vântul va sufla și mai puternic, atingând viteze de până la 80 km/h.

Meteorologii atrag atenția că vremea va deveni deosebit de instabilă și în vestul și centrul țării spre finalul săptămânii, când rafalele puternice se vor extinde treptat în mai multe regiuni.

În marile orașe din Moldova, inclusiv la Iași, sunt posibile episoade de ploi torențiale de scurtă durată, vijelii și descărcări electrice spectaculoase, iar autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor extreme și să fie atentă la obiectele care pot fi doborâte de vântul puternic.