Cod portocaliu peste Iași. Vântul amenință capitala Moldovei

Iașul intră duminică într-un interval de vreme severă, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru Moldova. Avertizarea vizează județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zonele joase din Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, în intervalul 26 aprilie, ora 12:00 – 18:00. Rafalele pot atinge 70–90 km/h, suficient pentru a transforma obiectele neasigurate, crengile uscate, panourile sau elementele de pe clădiri în pericole pentru pietoni și șoferi.

Ziua va începe sub cod galben pentru cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologilor, vântul se va intensifica mai întâi în nordul, nord-estul și centrul țării, apoi, după orele amiezii, în restul regiunilor. În zonele joase sunt așteptate rafale de 50–70 km/h, iar la munte de 70–90 km/h. Pentru Iași, intervalul critic va fi cel de după prânz, când avertizarea urcă la cod portocaliu și viteza vântului poate ajunge la valori care pun probleme în trafic, în cartierele cu arbori înalți și în zonele cu lucrări deschise.

În municipiul Iași, riscurile cele mai mari apar în spațiile deschise, pe bulevarde, lângă clădiri vechi, în apropierea copacilor uscați sau în zonele unde există panouri publicitare, schele, acoperișuri improvizate ori materiale depozitate pe șantiere. Rafalele de 70–90 km/h pot rupe crengi, pot deplasa containere ușoare, pot smulge elemente metalice și pot afecta circulația, mai ales pe drumurile expuse dinspre zona metropolitană.

Șoferii care circulă între Iași, Tomești, Holboca, Miroslava, Valea Lupului, Lețcani, Rediu, Popricani sau pe traseele spre Vaslui și Botoșani ar trebui să ia în calcul rafale laterale puternice, mai ales pe porțiunile deschise. Autoturismele înalte, microbuzele, autoutilitarele și camioanele pot fi mai greu de controlat în astfel de condiții. De asemenea, parcarea sub copaci, lângă stâlpi, garduri metalice, panouri sau clădiri degradate poate deveni riscantă.

La nivel regional, Moldova se află printre cele mai expuse zone ale episodului meteo de duminică.

La munte, situația va fi și mai severă. ANM a emis cod portocaliu pentru zona montană înaltă din Carpații Orientali, Meridionali și Munții Apuseni, unde, la peste 1.600 de metri altitudine, rafalele pot ajunge la 100–120 km/h.