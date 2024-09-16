Cod roșu de viituri pe râurile Bârlad și Prut

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o nouă atenționare Cod roșu de viituri, valabilă din această seară până până marți la prânz pe două râuri din județele Galați și Vaslui, zone afectate deja de inundațiile din noaptea de 13 spre 14 septembrie.

Astfel, potrivit hidrologilor, ”în intervalul 16.09.2024 ora 18:00 – 17.09.2024 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Vaslui – amonte S.H. Bârlad (județele: Vaslui și Iași), Prut – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni (județele: Vaslui și Galați).

De asemenea, în perioada 16 septembrie, ora 12:00 – 17 septembrie, ora 18:00, este valabilă o avertizare Cod portocaliu, care vizează ”râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești – amonte S.H. Bârlad și afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Bârlad (județele: Vaslui, Iași și Galați), râul Bârlad – pe sectorul aval S.H. Bârlad (județele: Vaslui și Galați), Siret – afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Lungoci (județul Galați), Prut – afluenții aferenți sectorului amonte cu râul Jijia (județele: Botoșani și Iași), Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Botoșani și Iași), Prut – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Jijia (județele: Iași, Vaslui și Galați)”.

Totodată, un Cod galben de viituri va fi în vigoare de luni, 16 septembrie, de la ora 12.00, până marți, 17 septembrie, la ora 00.00, pe pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad (județele: Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Galați și Vrancea), Siret - afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Lungoci (județul Galați), Prut - afluenții aferenți sectorului amonte confluență cu râul Jijia (județele: Botoșani și Iași), Jijia (județele: Botoșani și Iași) și Prut - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Jijia (județele: Iași, Vaslui și Galați).