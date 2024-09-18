Colectarea separată a deșeurilor textile devine obligatorie

* „Acum, sistemul la Iași este doar de colectare separată, doar de transport separat și doar de reutilizare. Trebuie să mai facem un pas, conform directivei europene în domeniu... Astfel, deșeurile trebuie date spre un reciclator final, care trebuie identificat după 1 ianuarie 2025”, a transmis Cătălin Neculau, directorul general al Salubris SA

De la începutul anului 2025, ieșenii și nu numai vor fi obligați să colecteze separat deșeurile textile, în urma unei directive care se va aplica la nivel european. Cătălin Neculau, director al Salubris SA, a vorbit despre această măsură și despre importanța ei la nivel național și european. „Noi, cetățenii Uniunii Europene, producem în jur de 12.6 milioane de tone de deșeuri textile în fiecare an. Asta înseamnă că fiecare locuitor din Europa produce în jur de 12 kg de deșeuri textile în fiecare an. Uniunea Europeană a dat o directivă, România s-a aplecat asupra acestei directive și a transpus-o în legi naționale”, a declarat Cătălin Neculau, director al Salubris SA.

Conform conducerii Salubris SA, acest sistem funcționează în Iași de peste patru ani, iar locuitorii orașului s-au obișnuit să folosească tomberoanele destinate deșeurilor textile. Cu toate acestea, mai lipsește un element pentru ca cerințele impuse de Uniunea Europeană să fie îndeplinite. „Sistemul de la Iași funcționează deja de patru ani. Ieșenii s-au acomodat cu acele tomberoane separate pentru materiale textile, unde vin și depozitează. Acum, sistemul la Iași este doar de colectare separată, doar de transport separat și doar de reutilizare. Trebuie să mai facem un pas, conform directivei. Astfel, deșeurile trebuie date spre un reciclator final, care trebuie identificat după 1 ianuarie”, a spus Cătălin Neculau.

În Iași există 10 puncte de colectare pentru deșeurile textile. Conducerea Salubris SA are în vedere ca de la începutul anului viitor să achiziționeze alte câteva zeci de astfel de tomberoane, care să fie amplasate în oraș.

„În acest moment, în Iași există 10 astfel de tipuri de tomberoane pentru colectarea deșeurilor textile. La o primă estimare, noi mergem și colectăm în fiecare zi din acele tomberoane, care sunt pline. Dar, aceste puncte de colectare pentru materialele textile se vor îndesi de la 1 ianuarie. În oraș avem nevoie de cinci ori mai multe astfel de puncte de colectare”, a adăugat directorul Salubris SA. Cristian ANDREI