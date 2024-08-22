Colecții de cărți, rechizite pentru școlari, produse de papetărie, dar și surprize pregătite de organizatori, la târgul EXCELSIOR de la Palas

Universul rechizitelor, al cărților de tot felul și, mai ales, al cunoașterii, poate fi explorat, începând cu această săptămână, în Atriumul Palas. Elevi, părinți, bunici, educatori sau profesori sunt așteptați să descopere oferta educațională − colecții interesante de cărți, manuale școlare și materiale destinate învățării −, odată cu cea de-a unsprezecea ediție a Târgului pentru școală EXCELSIOR.

Cei mai buni furnizori din domeniul educațional vor fi prezenți, începând cu data de 21 august 2024 și până pe data de 15 septembrie 2024, în Atriumul Palas, iar tu poți descoperi articolele necesare viitorilor elevi pentru un nou an școlar. Drumul spre cunoaștere va fi acum mai ușor pentru că Excelsior a pregătit o gamă variată de cărți și materiale educaționale: de la manuale și literatură școlară la enciclopedii, dicționare și articole de papetărie, precum ghiozdane, penare, caiete, agende, instrumente de scris și jocuri creative. Universul Excelsior este și mai atractiv datorită surprizelor pe care organizatorii le-au pregătit; nenumărate pachete promoționale, vouchere la cumpărături și o tombolă cu premii sunt încă un motiv în plus să descoperi târgul pentru școală.

Tema ediției din acest an este „Educația – Cheia viitorului!”, iar cei mai mici, dar și cei mari vor descoperi că, într-o lume în continuă schimbare, educația, cultura și inovația sunt esențiale pentru a construi un viitor mai bun. Târgul subliniază importanța acestor valori și încurajează învățarea continuă, Excelsior aducând publicului său, an de an, oferta de carte diversificată, centrată pe noutate, inovare și adaptată cerințelor educației pentru viitor. Târgul pentru școală Excelsior este organizat de Librăriile SEDCOM LIBRIS.