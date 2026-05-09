La Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași, lucrările de modernizare avansează vizibil, în cadrul unui proiect important pentru infrastructura educațională locală. Investiția depășește 10,4 milioane de lei și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul include intervenții asupra izolației, modernizarea instalațiilor termice, de ventilare și climatizare, înlocuirea tâmplăriei, montarea de panouri fotovoltaice și schimbarea corpurilor de iluminat cu sisteme LED.

45 de muncitori zilnic pe șantier

Pe șantier lucrează zilnic aproximativ 45 de profesioniști, semn că proiectul a intrat într-o etapă intensă de execuție. Intervențiile sunt gândite nu doar pentru aspectul clădirii, ci mai ales pentru funcționalitatea ei: o școală mai bine izolată, mai ușor de încălzit iarna, mai bine ventilată și mai eficientă energetic pe termen lung.

Într-un oraș în care multe clădiri școlare au nevoie de investiții serioase, modernizarea Colegiului „Garabet Ibrăileanu” arată direcția spre care se îndreaptă infrastructura educațională: spații mai sigure, mai curate, mai economice și mai prietenoase cu mediul.

Panouri fotovoltaice și iluminat LED pentru costuri mai mici

Una dintre componentele importante ale proiectului este folosirea energiei verzi. Montarea panourilor fotovoltaice ar urma să reducă dependența clădirii de consumul clasic de energie, în timp ce iluminatul LED va contribui la scăderea cheltuielilor și la îmbunătățirea confortului vizual în sălile de clasă.

Înlocuirea tâmplăriei vechi și modernizarea instalațiilor de încălzire, ventilare și climatizare completează pachetul de lucrări care trebuie să transforme colegiul într-o clădire mai eficientă și mai adaptată cerințelor actuale din educație.

Investiția completează modernizările din 2024

Lucrările aflate acum în derulare vin după o altă etapă de investiții realizată în 2024, când elevii colegiului au beneficiat de o sală de sport modernizată și de un teren exterior reamenajat. Astfel, proiectul actual nu reprezintă o intervenție izolată, ci parte a unui proces mai amplu de modernizare a campusului școlar.

Pentru elevi, efectele se vor vedea direct în viața de zi cu zi: săli mai bine încălzite, spații mai luminoase, costuri mai eficiente pentru întreținere și un mediu de învățare mai apropiat de standardele europene.

Termenul estimat: august 2026

Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până în august 2026, astfel încât noul an școlar să înceapă într-un spațiu modernizat. Dacă termenul va fi respectat, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” va deveni unul dintre exemplele locale de investiție în educație prin fonduri europene, într-un moment în care eficiența energetică a clădirilor publice a devenit o prioritate.

Pentru Iași, proiectul are și o miză simbolică: modernizarea școlilor nu mai înseamnă doar reparații punctuale, ci investiții integrate, care leagă educația de sustenabilitate, economie de resurse și calitatea vieții în comunitate. Dan DIMA