Colegiul de Artă „Octav Băncilă” din Iași caută viitoarele voci ale scenei lirice

Iașul deschide din nou porțile unei vocații rare și spectaculoase. Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” organizează, pe 21 martie 2026, de la ora 11:00, în Sala de Cor, audiții pentru admiterea în clasa a IX-a, la specializarea Canto clasic, sub titlul inspirat „DescOPERĂ-ți VOCEA!”. Evenimentul este anunțat ca un laborator liric gratuit de inițiere în arta vocală, dedicat tinerilor care își doresc să își descopere și să își cultive talentul.

Inițiativa are o miză care depășește simpla selecție pentru admitere. Într-un oraș cu tradiție culturală puternică, un astfel de demers înseamnă și o investiție în viitorul scenei muzicale ieșene. Pentru adolescenții atrași de canto, audițiile pot reprezenta primul pas real către o formare artistică solidă, într-o instituție care a pregătit de-a lungul timpului numeroși tineri talentați.

Potrivit afișului, coordonarea activităților de canto este asigurată de profesorii Adina Pavălache, Daniela Ciocoiu, Diana Munteanu, Renato Ridiche, Iraida Andriuți și Veaceslav Binzari, acesta din urmă fiind menționat și ca responsabil al comisiei metodice. De asemenea, la organizare participă și profesorii coordonatori TSD, Nicoleta Camelia Amariței și Livia Gabriela Ion.

Evenimentul are și o importantă componentă de orientare artistică. Pentru mulți elevi, întâlnirea directă cu profesorii și cu exigențele artei vocale poate clarifica dacă pasiunea pentru muzică poate deveni un drum serios de studiu și, mai târziu, chiar o profesie. Într-o perioadă în care domeniile vocaționale au nevoie de mai multă vizibilitate, astfel de audiții readuc în atenție valoarea educației artistice.

Maura ANGHEL