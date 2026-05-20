Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, în centrul unei aniversări spectaculoase

Atmosferă de sărbătoare, emoții, aplauze și sute de priviri îndreptate spre viitor la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ tehnic din Moldova, care a marcat nu mai puțin de 60 de ani de existență. Evenimentul aniversar a fost dublat de cursul festiv al promoției 2026, transformând ziua într-un adevărat maraton al emoțiilor pentru profesori, elevi și părinți.

Primarul Mihai Chirica a fost prezent la festivități și a vorbit despre transformarea radicală prin care a trecut liceul în ultimii ani, într-un context în care unitatea de învățământ a devenit unul dintre simbolurile modernizării infrastructurii școlare din Iași.

Și nu este vorba despre investiții simbolice. Colegiul a beneficiat de cel mai mare proiect finanțat prin PNRR dintre toate cele implementate în școlile ieșene. Nu mai puțin de 33,6 milioane de lei au fost investiți pentru eficientizarea energetică a mai multor corpuri de clădire, lucrări finalizate în toamna anului trecut. Practic, liceul s-a transformat într-un adevărat șantier al viitorului, cu spații modernizate complet și condiții care până acum câțiva ani păreau imposibile pentru multe școli din România.

Iar seria investițiilor nu se oprește aici. Din acest an începe un nou proiect gigantic, în valoare de 33,2 milioane de lei, finanțat prin Programul Regional Nord-Est. Banii vor merge către reabilitarea energetică a sălii de sport și a atelierelor C3 și C4, ceea ce înseamnă că transformarea campusului va continua în forță și în următorii ani. „Viitorul educației înseamnă orientarea către competențe concrete, adaptate pieței muncii, trecerea de la memorare la gândirea critică și reconectarea teoriei cu practica. Echipa de la Ioan C. Ștefănescu se achită cu brio de această misiune”, a declarat edilul.

Pentru absolvenții promoției 2026, festivitatea a însemnat ultimul clopoțel și începutul unei noi etape. Pentru profesori și părinți, a fost momentul în care au privit în urmă la șase decenii de istorie și au văzut cât de mult s-a schimbat școala care a format generații întregi de specialiști. Carmen DEACONU