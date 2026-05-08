Comoara preistorică a României face pasul spre UNESCO!

Un moment istoric cu ecou internațional pune România, Republica Moldova și Ucraina în centrul atenției culturale mondiale! Una dintre cele mai spectaculoase și misterioase civilizații ale Europei preistorice, fascinanta Civilizație Cucuteni-Trypillia, a fost înscrisă oficial pe Lista Indicativă UNESCO, deschizând drumul către recunoașterea sa drept patrimoniu mondial de valoare universală excepțională!

O cultură veche de peste 7.000 de ani

Anunțul făcut de Institutul Național al Patrimoniului marchează începutul unei adevărate bătălii culturale pentru consacrarea internațională a uneia dintre cele mai impresionante civilizații ale Epocii Cuprului. Vorbim despre o cultură veche de peste 7.000 de ani, întinsă pe un teritoriu uriaș de aproximativ 200.000 de kilometri pătrați, care a lăsat în urmă vestigii uluitoare și mistere încă nedeslușite complet de arheologi.

Ceramica pictată în culori vibrante, figurinele antropomorfe și zoomorfe cu simbolistică enigmatică și uriașele așezări perfect organizate transformă Civilizația Cucuteni-Trypillia într-un adevărat fenomen mondial. Unele dintre comunitățile acestei civilizații depășeau 100 de hectare și aveau o structură urbană incredibil de avansată pentru acea perioadă: clădiri specializate, organizare internă riguroasă și sisteme complexe de apărare.

Mai mult, specialiștii susțin că acești oameni au fost pionieri în exploatarea și prelucrarea sării, dezvoltând o societate sofisticată, cu o viață spirituală și materială de o complexitate rar întâlnită în Europa preistorică. Descoperirile arheologice din ultimele decenii, realizate cu tehnologii moderne non-invazive, au amplificat interesul internațional pentru această cultură aproape legendară.

Povestea a început la Piatra-Neamț

Povestea începe în secolul XIX, când primele vestigii au fost descoperite la Piatra-Neamț, însă numele civilizației vine de la situl arheologic de la Cucuteni, descoperit în 1884. În paralel, situl de la Trypillia a devenit un alt punct-cheie al cercetărilor, iar mai târziu au urmat descoperiri importante și în Republica Moldova.

În spatele acestui demers gigantic se află ani de muncă, colaborări internaționale și o amplă mobilizare a cercetătorilor, muzeelor și instituțiilor culturale din cele trei țări. România a inițiat oficial procesul încă din 2017, iar semnarea memorandumului trilateral dintre ministerele culturii, la Chișinău, în 2025, a accelerat decisiv candidatura.

Experții consideră că includerea pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO ar reprezenta nu doar o victorie simbolică pentru patrimoniul est-european, ci și o recunoaștere globală a unei civilizații care ar putea rescrie modul în care este înțeleasă evoluția comunităților umane din Europa.

Dacă dosarul va fi acceptat în etapa finală, Civilizația Cucuteni-Trypillia ar putea deveni una dintre cele mai importante mărci culturale și turistice ale regiunii, aducând un val uriaș de interes internațional asupra siturilor arheologice din România, Republica Moldova și Ucraina.

O civilizație misterioasă, veche de milenii, renaște acum în atenția lumii moderne și bate la porțile UNESCO!

Carmen DEACONU