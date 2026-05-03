Competiția bugetelor: municipiul Iași, peste județ, cu 2,8 miliarde de lei!

* administrația locală, condusă de Mihai Chirica, vorbește despre cel mai ambițios buget din ultimele decenii, cu investiții masive în infrastructură și proiecte majore * un miliard de lei este direcționat strict către investiții - o sumă record, mai mare cu 200 de milioane față de anul precedent * bugetul județului explodează la rândul său, atingând aproximativ 2 miliarde de lei * creșterea față de anul trecut pare modestă - doar 50 de milioane de lei, dar presiunile sunt mult mai mari

Bugetul pentru 2026 transformă din nou Iașul într-un veritabil șantier financiar, unde cifrele uriașe ascund o realitate tensionată: dezvoltare accelerată pe fondul unor resurse tot mai fragile.

În municipiul Iași, în spatele anunțului oficial - aproximativ 2,8 miliarde de lei pentru municipiu – se conturează o imagine cu două fețe. Pe de o parte, administrația locală, condusă de Mihai Chirica, vorbește despre cel mai ambițios buget din ultimele decenii, cu investiții masive în infrastructură și proiecte majore. Pe de altă parte, realitatea fiscală lovește direct: scăderea cu circa 15% a cotelor defalcate din TVA și presiunea bugetară generată de costuri tot mai mari.

Este un paradox aproape exploziv: în timp ce veniturile din TVA scad, ieșenii au resimțit deja majorări consistente ale impozitelor pe clădiri, de până la 80%. Practic, orașul încearcă să compenseze pierderile din redistribuirea națională printr-o presiune fiscală locală mai mare.

Și totuși, ambiția rămâne uriașă. Un miliard de lei este direcționat strict către investiții - o sumă record, mai mare cu 200 de milioane față de anul precedent.

Miza este clară: infrastructura rutieră, proiectele finanțate din fonduri europene și marile investiții simbolice, precum depoul de transport, pasajele aflate în lucru sau viitoarea Sală Polivalentă „Regina Maria”. „Proiectele sunt cele care vizează în special implementarea rapidă și fără echivoc a fondurilor europene, principala sursă de finanțare a dezvoltării în România în momentul de față. Dar mai avem și alte proiecte în continuare pe care vrem să le ducem la bun sfârșit, cum ar fi Depoul, o serie de pasaje pe care le avem deja începute în reparații capitale și în cele din urmă demararea licitației pentru Sala Polivalentă Regina Maria din Iași și începerea finanțării”, a transmis primarul Iașului

Prioritățile CJ sunt fără echivoc: drumuri, spitale, educație

În paralel, și bugetul județului explodează la rândul său, atingând aproximativ 2 miliarde de lei, sub coordonarea lui Costel Alexe. Creșterea față de anul trecut pare modestă - doar 50 de milioane de lei - dar presiunile sunt mult mai mari. Inflația, deficitul și costurile de funcționare împing administrația într-o zonă în care fiecare leu trebuie redistribuit strategic.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a explicat că sumele provenite din cotele defalcate din TVA vor fi redistribuite către Primării ținând cont de doi indicatori: 80% după suprafață și 20% după populație.

În spatele acestei formule tehnice se ascunde însă o competiție reală între localități pentru resurse, într-un context în care nevoile cresc mai repede decât bugetele.

La județ, prioritățile pentru anul în curs sunt fără echivoc: drumuri, spitale, educație. Dar și aici apare tensiunea majoră - sistemul trebuie susținut în timp ce costurile explodează. Cele șase spitale din subordinea Consiliului Județean, școlile speciale și celelalte instituții consumă resurse tot mai mari, într-un context economic instabil. „Bugetul va fi cel mai probabil supus dezbaterii și votat pe data de 11 mai. Categoric pentru noi important este în 2026 să asigurăm finanțare pentru infrastructura rutieră, pentru sănătate, educație și evident toate celelalte domenii. Bugetul este mai mare ca în anul 2025, din păcate și costurile cu inflația, cu deficitul, fac ca și nevoia de finanțare să fie mai mare pentru toate unitățile pe care Consiliul Județean Iași le administrează, fie că vorbim despre cele șase spitale, fie că vorbim de școlile speciale sau alte entități”, a precizat președintele CJ Iași.

Data de 11 mai devine astfel un moment-cheie, atât în municipiul reședință de județ, cât și la CJ. Nu este doar ziua votului pe buget, ci punctul în care promisiunile se întâlnesc cu realitatea financiară. Va fi momentul în care se va decide dacă Iașul continuă accelerarea dezvoltării sau începe să simtă limitele unui model bazat pe investiții masive și resurse fluctuante.

În esență, Iașul trăiește un moment critic: un județ care vrea să crească rapid, dar care trebuie să navigheze printre constrângeri bugetare tot mai dure. Carmen DEACONU