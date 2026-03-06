Competiție de gaming, teatru pentru copii și premii de Ziua Femeii. Trăiește un weekend plin de evenimente speciale la Palas!

Weekend-ul acesta, Palas a pregătit evenimente care dau startul primăverii cu energie și creativitate: competiții de gaming, spectacole de teatru dedicate copiilor și surprize speciale pregătite pentru Ziua Femeii. De la emoția meciurilor din eSuperliga, la povești spuse pe scenă și sesiuni de shopping cu premii instant, te poți bucura de experiențe inedite alături de toți membrii familiei.

Vineri și sâmbătă, 6 – 7 martie 2026, Palas găzduiește primele două etape ale noului sezon eSuperliga, competiția oficială de fotbal virtual din România. În Atrium vor fi opt meciuri disputate zilnic, iar startul confruntărilor are loc vineri, de la ora 16:30. Accesul publicului este gratuit.

Atmosfera va fi completată și de întâlniri cu importanți creatori de conținut, în cadrul unor sesiuni de meet & greet programate vineri, de la ora 19:00, cu Theo și Mădălin Șerban, iar pe 7 martie, de la 19:00, cu Mădălin Adrian și Xslayder.

Weekend-ul continuă și cu activități dedicate celor mici. Duminică, 8 martie, de la ora 11:00, în Atrium, copiii sunt așteptați la spectacolul de teatru „Iedul cu 3 capre", pus în scenă de Teatrul Așchiuta. Personajele cunoscute și momentele pline de umor vor transforma povestea într-o experiență plină de farmec pentru întreaga familie.

În această perioadă, Palas marchează Ziua Femeii printr-o campanie dedicată celor care vor să ofere sau să primească un cadou special. Între 6 și 8 martie, cei care fac cumpărături de minimum 500 de lei, pe unul sau mai multe bonuri fiscale din aceeași zi, se pot înscrie la Centrul de Premiere din zona Massimo Dutti și pot primi pe loc un Mystery Box.

Vino să te bucuri de un weekend plin de energie, distracție și momente speciale alături de cei dragi!

