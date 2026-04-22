Comunele care țin în viață zootehnia Iașului

* zootehnia ieșeană nu mai stă de mult doar în marile ferme sau în statistici generale pe județ * catagrafia exploatațiilor comerciale arată că adevărata rezistență vine din comunele care adună cele mai multe unități active, mai ales în nordul și nord-estul județului * bovinele și ovinele rămân coloana vertebrală a agriculturii locale

În județul Iași, zootehnia comercială activă se sprijină pe câteva nuclee rurale care apar constant în fruntea evidențelor. Datele din catagrafia actualizată a exploatațiilor de tip A arată limpede că harta fermelor nu este uniformă, ci concentrată în comune care duc greul acestui sector, de la bovine și ovine până la păsări pentru ouă de consum.

Cea mai mare categorie din județ este cea a exploatațiilor de bovine, cu 267 de unități active. Urmează ovinele, cu 112 exploatații, apoi fermele de găini pentru ouă de consum, cu 55 de unități active. În același tablou mai apar 15 exploatații piscicole, 4 unități cu struți, 2 exploatații cabaline și alte activități de nișă, cu prezență redusă.

La nivel de comune, Andrieșeni iese cel mai clar în față. Localitatea cumulează 29 de exploatații active din categoriile analizate, fiind cel mai puternic punct de pe harta zootehniei comerciale ieșene. Pe locurile următoare se află Tutora, cu 20 de exploatații, și Coarnele Caprei, cu 19. Apoi vin Sirețel, cu 15, Popești și Comarna, cu câte 12, precum și Erbiceni și Țibănești, cu câte 11 unități active.

Dacă restrângem analiza doar la bovine, dominația acestor comune devine și mai vizibilă. Andrieșeni conduce detașat, cu 21 de exploatații de bovine, urmată de Sirețel, cu 15, și Coarnele Caprei, cu 14. Într-un județ în care multe sate se confruntă cu îmbătrânirea populației și cu presiuni economice tot mai mari, aceste cifre arată unde mai există încă o bază agricolă activă și comercială.

Și la ovine se păstrează aceeași geografie a rezistenței. Comune precum Popești, Tutora, Rediu, Erbiceni, Tansa și Coarnele Caprei apar între localitățile cu cele mai multe exploatații active. Cu alte cuvinte, zootehnia ieșeană nu este susținută exclusiv de câteva exploatații mari, ci și de o rețea locală mai largă, care încă funcționează și produce.

Un semnal important vine și din avicultură. La categoria găini pentru ouă de consum, Tutora se detașează, cu 13 exploatații, urmată de Andrieșeni și Comarna. Chiar dacă numeric acest segment este mai mic decât bovinele sau ovinele, el confirmă aceeași concentrare teritorială: anumite comune trag vizibil în sus activitatea zootehnică a județului.

În spatele cifrelor pe județ există, de fapt, o hartă a comunelor care încă țin viu un sector esențial pentru economia rurală. Iar în Iași, această hartă duce în primul rând spre nord și nord-est.

Dan DIMA