Oameni care conduc companii cu afaceri de sute de milioane de euro, decid investiții, coordonează proiecte de dezvoltare regională și reprezintă România în procesul de aderare la OCDE se întâlnesc la Iași. Conferința Regională Romanian Business Leaders Moldova aduce pe 16 iunie, la Hotel Internațional, una dintre cele mai puternice reuniuni de business organizate în acest an în nord-estul țării.

Iașul devine, pe 16 iunie 2026, locul în care antreprenorii Moldovei discută direct cu lideri ai unor companii naționale, experți în investiții, reprezentanți ai sistemului financiar și specialiști în dezvoltare regională. Conferința Regională Romanian Business Leaders Moldova – „BOND: Trust to Adapt?!”, ajunsă la ediția a VII-a, va avea loc la Hotelul Internațional. Agenda abordează probleme care influențează direct economia regiunii: atragerea capitalului, relația dintre investitori și administrație, dezvoltarea companiilor aflate la granița estică a Uniunii Europene, educația viitorilor angajați și capacitatea antreprenorilor de a rezista într-un climat economic imprevizibil.

Fondatorii FAN Courier și Zitec deschid conferința

Printre cele mai importante nume care vin la Iași se află Felix Pătrășcanu, vicepreședinte Romanian Business Leaders și cofondator al FAN Courier, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale românești. Alături de acesta va participa Alexandru Lăpușan, vicepreședinte RBL, cofondator și CEO al companiei de tehnologie Zitec. Cei doi vor deschide conferința împreună cu Alexandru Dincovici, directorul general Romanian Business Leaders, și Cornel Scripcă, președintele Filialei RBL Moldova. Prezența unor fondatori care au construit companii puternice la nivel național oferă antreprenorilor locali acces la experiență aplicată: extinderea unei afaceri, adaptarea la schimbările tehnologice, construirea echipelor și menținerea competitivității într-o piață tot mai dificilă.

Luca Niculescu și aderarea României la OCDE

Unul dintre principalele momente ale zilei va fi susținut de Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE presupune evaluarea politicilor și instituțiilor românești în raport cu standardele economiilor dezvoltate. Pentru companii, procesul poate însemna reguli mai clare, instituții mai previzibile, standarde mai ridicate de guvernanță și un plus de credibilitate în fața investitorilor externi.

Banca Mondială și ADR Nord-Est discută despre investițiile Moldovei

Un panel important va fi dedicat investițiilor regionale și condițiilor necesare pentru atragerea capitalului în Moldova. La discuție participă Marcel Ionescu-Heroiu, expert senior în dezvoltare urbană în cadrul Băncii Mondiale, Vasile Asandei, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Liviu George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și Ionuț Pătrăhău, vicepreședinte pentru sectorul IMM în cadrul Raiffeisen Bank România.

Prezența lor aduce la aceeași masă patru perspective decisive pentru dezvoltarea Iașului: finanțarea, administrația regională, mediul universitar și nevoile întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru Moldova, problema este esențială. Regiunea are resurse umane și centre universitare puternice, dar continuă să piardă investiții din cauza infrastructurii, birocrației și lipsei de predictibilitate.

Antreprenori care au construit companii în Moldova urcă pe scenă

Conferința aduce în prim-plan și oameni care au dezvoltat afaceri chiar în această regiune.

Ciprian Otea, CEO Misavan, Loredana Manea, CEO Celebro, și Andrei Dănilă, CEO Code932, vor discuta despre antreprenoriatul practicat la granița estică a Uniunii Europene. Lor li se alătură Claudia Chiran, senior manager în consultanță fiscală în cadrul EY România.

Dezbaterea pornește de la realitatea că firmele din Moldova se dezvoltă într-un mediu diferit de cel al Bucureștiului sau al vestului țării. Distanța față de marile coridoare de transport, accesul mai dificil la capital și migrația forței de muncă obligă antreprenorii să găsească soluții proprii pentru a crește.

Ce este Romanian Business Leaders

Romanian Business Leaders este o fundație care reunește antreprenori, manageri și profesioniști implicați în dezvoltarea economiei și a societății românești.

Comunitatea lucrează în jurul a trei direcții: antreprenoriat, educație și bună guvernare. Membrii săi susțin programe de mentorat, proiecte pentru elevi și tineri, inițiative antreprenoriale și dezbateri despre schimbarea instituțiilor publice.

Filiala RBL Moldova – Iași a fost fondată în 2017 și urmărește să conecteze oamenii de afaceri din regiune, să sprijine educația și să creeze un dialog mai puternic între antreprenori, autorități și universități.

La conferință va fi prezentată și evoluția proiectului „Școala cu Sens”, inițiativă născută la Iași și coordonată de Ruxandra Rață-Bucevschi. Opt echipe de tineri care au beneficiat de mentorat vor urca, de asemenea, pe scenă pentru a-și prezenta ideile. Tema ediției, „Trust to Adapt”, pornește de la o problemă concretă: într-o economie volatilă, companiile nu se pot adapta fără încredere între antreprenori, angajați, finanțatori și instituții.

Conferința se va încheia cu o intervenție a lui Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social și fondator al Via Transilvanica, despre leadership, reziliență și construirea unor proiecte capabile să unească oameni și comunități. Maura ANGHEL