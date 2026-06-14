Mihai Eminescu comemorat în Parcul Copou

15 iunie este o dată pe care orice român trebuie să o aibă în minte şi în suflet. Este ziua în care s-a stins unul dintre marile simboluri ale naţiunii noastre, poetul Mihai Eminescu. Anul acesta se împlinesc 137 de ani de la trecerea sa în eternitate. Opera eminesciană continuă să inspire generaţii prin profunzimea ideilor, frumuseţea limbajului şi sensibilitatea artistică. La mai bine de un secol de la dispariţie, Eminescu rămâne un reper fundamental al identităţii culturale româneşti, iar memoria sa este cinstită la Iaşi prin numeroase manifestări comemorative şi culturale.

În ziua de 15 iunie, Casa de Cultură a Municipiului „Mihai Ursachi” îi va cinsti memoria pe parcursul întregii zile. Prima parte a manifestărilor va debuta la ora 11:00, la Bustul Poetului Mihai Eminescu din Parcul Copou, prin evenimentul comemorativ „Restituiri... pe mine, Mie redă-mă!”.

Aici, lângă Teiul argintiu cu vârsta de 540 de ani, de care este strâns legată prezenţa sa la Iaşi, va fi evocată personalitatea scriitorului şi vor fi depuse jerbe şi coroane de flori din partea instituţiilor administrative, de cultură şi de învăţământ, precum şi din partea unor organizaţii neguvernamentale.

Programul va include un recital de poezie din lirica eminesciană, susţinut de elevi de la Colegiul Naţional Pedagogic, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Liceul cu Program Sportiv din Iaşi şi Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Dancu. Manifestarea va fi completată de un moment muzical susţinut de soprana Maria Porumb.

În aceeaşi zi, începând cu ora 18:30, publicul este invitat la o nouă ediţie a proiectului cultural „Serile Teiului”, desfăşurat în atmosfera emblematică a Parcului Copou. Cu acest prilej, scriitoarea Vera Nacu va propune o lectură din corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle, alături de actorii Vasilica Radu şi Radu Dănilă. Sub genericul „Dialoguri muzicale cu parfum de tei” va avea loc un recital coordonat de lect. univ. Consuela Radu Ţaga. Vor fi interpretate lucrări ale unor mari compozitori clasici.