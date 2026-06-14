Iașul îl comemorează pe Mihai Eminescu prin poezie, muzică și dans

Poezia lui Mihai Eminescu a revenit în spațiile culturale și educaționale ale Iașului, la 137 de ani de la moartea Luceafărului.

Scriitori, artiști, profesori și tineri din România și Republica Moldova au transformat versurile lui Mihai Eminescu în prelegeri, recitaluri, muzică și dans contemporan.

Omagiu pentru Mihai Eminescu la Muzeul Unirii din Iași

Primul eveniment are loc duminică, 14 iunie 2026, de la ora 12.00, la Muzeul Unirii. Manifestarea literar-muzicală „Poetul Național al României – In memoriam Mihai Eminescu” va reuni prelegerea „Universul Eminescu și proiecția mitologiei clasice: de la Hiperion la Cosmos”, susținută de conf. univ. dr. Victoria Fonari, cadru didactic al Universității de Stat din Moldova și președinta Filialei Chișinău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Evenimentul reunește cenacluri literare din Iași, Chișinău, Ungheni și Săveni. Vor participa Cenaclul „Vocea generațiilor” din Chișinău, coordonat de Ana Onică, Cenaclul „Suflet de poet” din Ungheni, condus de Rodica Toma, Cenaclul POESIS din Săveni, prezidat de Mirela Butacu, și Cenaclul „Lira Prutului” din Iași, coordonat de Paul Celmare.

Invitați speciali sunt reprezentanții Asociației culturale ClassAct din București. Programul muzical va fi susținut de Nina Munteanu, Paul Celmare, Ana Ștefănică, grupul vocal „Noi”, Aliona Leșanu și Ansamblul vocal-instrumental „UnFolk” al Centrului Cultural Multifuncțional „Regina Maria” din Ungheni.

Versurile poetului, transpuse în dans contemporan

Luni, 15 iunie 2026, chiar în ziua comemorării morții lui Mihai Eminescu, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează laboratorul interdisciplinar „Când poezia se confirmă”.

Evenimentul începe la ora 13.30, la Colegiul Național din Iași, și aduce împreună dansul contemporan, muzica, literatura și cercetarea artistică. Proiectul propune o lectură scenică și corporală a operei eminesciene, demonstrând că versurile scrise în secolul al XIX-lea pot genera forme artistice actuale și pot comunica direct cu noile generații.

Din echipa artistică și de cercetare face parte actrița Vasilica Bălăiță, alături de artiști și cadre didactice implicate în realizarea momentelor coregrafice și muzicale. Spațiul ales nu este întâmplător: Colegiul Național se află în apropierea locurilor în care Mihai Eminescu a trăit și a lucrat în perioada ieșeană.

Iașul și memoria lui Eminescu

Legătura dintre Mihai Eminescu și Iași depășește imaginea Teiului din Copou. Aici poetul a fost bibliotecar la Biblioteca Centrală, revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui, redactor și membru al societății „Junimea”. În orașul în care i-a cunoscut pe Ion Creangă, Titu Maiorescu și Veronica Micle, Eminescu și-a definit o parte esențială a personalității sale literare.

În 2026, comemorarea ieșeană nu rămâne limitată la depuneri de flori și discursuri ceremoniale. Opera poetului este repusă în circulație prin interpretări academice, lecturi, muzică și dans, iar la evenimente sunt implicați artiști din mai multe generații și de pe ambele maluri ale Prutului.

Mihai Eminescu a murit la 15 iunie 1889, la București, la numai 39 de ani. La 137 de ani de la dispariția sa, Iașul îl readuce în atenția publicului nu doar ca simbol al literaturii române, ci ca autor ale cărui întrebări despre iubire, timp, condiția omului și univers continuă să provoace cultura contemporană.

Maura ANGHEL