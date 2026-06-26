Iașul va avea, pe 27 iunie, una dintre acele seri care pot transforma un loc cunoscut într-o scenă de poveste. De la ora 21:00, la baza scărilor dinspre Palatul Culturii, publicul este invitat la „Multisenzorial”, un concert în aer liber în care muzica live se va împleti cu lumina caldă a sutelor de lumânări.

Evenimentul mizează pe o atmosferă rară în spațiul urban: un decor spectaculos, unul dintre cele mai fotografiate locuri ale orașului și un repertoriu construit în jurul unor melodii pe care publicul le recunoaște încă de la primele acorduri.

Muzică live, lumânări și emoție în inima Iașului

„Multisenzorial” este gândit ca o experiență care nu se limitează doar la ascultarea unui concert. Organizatorii propun o seară în care muzica, lumina și cadrul arhitectural al Palatului Culturii creează împreună o atmosferă intensă, potrivită pentru începutul verii.

La baza scărilor dinspre Palatul Culturii, sute de lumânări vor contura spațiul în care instrumentiști talentați vor interpreta teme muzicale celebre. Publicul va putea asculta fragmente din coloane sonore, musicaluri și melodii care au rămas în memoria colectivă, de la piese asociate cu „Friends” și „Fantoma de la Operă”, până la teme din „Mamma Mia”, „Gladiatorul” sau „Ani de liceu”.

Coloane sonore care trezesc amintiri

Repertoriul ales merge pe emoția familiară. Sunt melodii care trimit publicul către filme, seriale, povești de dragoste, adolescență, prietenii și momente personale. Tocmai această recunoaștere rapidă a pieselor este una dintre mizele concertului: fiecare acord poate deveni o amintire.

Într-un oraș în care Palatul Culturii este deja un simbol vizual puternic, un concert la lumina lumânărilor poate adăuga un alt tip de experiență culturală: mai intimă, mai caldă, mai aproape de public. Nu este doar un eveniment muzical, ci o invitație la încetinire, la emoție și la redescoperirea orașului într-o lumină diferită.

O seară de vară lângă Palatul Culturii

Concertul începe la ora 21:00, moment potrivit pentru un spectacol în aer liber, după lăsarea serii. Zona Palatului Culturii rămâne una dintre cele mai căutate de ieșeni și turiști, iar evenimentul poate deveni un punct de atracție pentru cei care vor să petreacă seara de 27 iunie în centrul orașului.

„Multisenzorial” aduce împreună muzica live, lumina lumânărilor și farmecul unei seri de vară într-unul dintre cele mai frumoase spații urbane din Iași. Pentru cei care iubesc muzica de film, poveștile spuse prin sunet și atmosfera spectaculoasă a concertelor în aer liber, evenimentul se anunță una dintre cele mai frumoase experiențe ale finalului de iunie. Clara DIMA