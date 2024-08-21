Concertul lui André Rieu de la Maastricht poate fi văzut la Cinema Ateneu

Toamna vine cu vești bune pentru fanii muzicii lui André Rieu. Cinematograful Ateneu din Iași va difuza exclusiv pe 1 septembrie 2024, de la ora 17.00, spectacolul Power of Love, din orașul natal al artistului, Maastricht.

Acompaniat de orchestra sa renumită în toată lumea, Johann Strauss Orchestra, și o distribuție de sute de persoane, concertul combină muzica clasică, opereta, pop-ul și rock-ul.

Cu fundalul oferit de piața istorică Vrijthof, André uimește cu partituri din filme, valsuri minunate, balade lacrimogene și hituri neașteptate – muzica are puterea de a uni, iar concertul se anunță unul pentru întreaga familie.

Spectacolul este difuzat cu subtitrare în limba română și are o durată de 3 ore, cu o pauză.