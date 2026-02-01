* Iașul găzduiește o nouă structură destinată susținerii mediului de afaceri * este vorba despre Concordia Hub Est, noul centru regional al Confederației Patronale Concordia, creat pentru dialog între mediul de afaceri, autorități și universități * la inaugurare, mesajul comun a fost limpede: fără coeziune, încredere și pragmatism, potențialul economic al Moldovei rămâne sub folosit, iar România pierde din competitivitate

La Iași a fost inaugurat Hub Est, centrul regional al Confederația Patronală Concordia, gândit ca o platformă de lucru pentru companii, instituții publice și universități din estul țării. Inițiatorii spun că accentul cade pe „dialog real” și pe transformarea provocărilor regionale în soluții concrete de creștere durabilă: de la infrastructură și acces la finanțare, până la inovare, digitalizare și educație.

Platforma este deschisă companiilor din regiunea de est a României – Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Ialomița – care vor să participe la construirea unui cadru economic mai echitabil și mai competitiv. Organizatorii anunță întâlniri periodice de lucru, consultări sectoriale și evenimente dedicate dialogului cu autoritățile, cu obiectivul pe termen lung de a face din est o zonă mai dinamică și mai atractivă pentru investiții.

Oamenii de afaceri prezenți au insistat asupra ideii de reprezentare coerentă: competitivitatea regională este o condiție pentru competitivitatea națională, iar „vocea” Moldovei trebuie să ajungă mai clar în deciziile de la centru. Mesajul a fost dublat de un avertisment: fără coeziune între federațiile membre, dialog structurat și leadership public de calitate, regiunea își irosește avantajele și rămâne la periferia marilor decizii economice.

Paul Aparaschivei, director executiv al Concordia, a atras atenția asupra „două lucruri pe care nu le poți cumpăra”: încrederea și pragmatismul. În aceeași logică, a descris hub-ul drept un pact funcțional, în care mediile economice își aliniază mesajele și își asumă priorități comune. A punctat și miza de reprezentare a organizației, subliniind că este o voce care, prin companiile membre, are o pondere semnificativă în economie și „nu poate fi ignorată”.

Un mesaj cu miză largă a venit de la Dan Șucu, președintele Concordia, care a pus accent pe riscul adâncirii decalajelor: „Fără Moldova competitivă, fără Dobrogea competitivă, nu există România competitivă. Două Românii – una care reușește și una care stagnează – nu pot coexista la nesfârșit”. În același discurs, a legat predictibilitatea fiscală de curajul investițional și a avertizat asupra discuțiilor tot mai frecvente despre schimbarea cotei unice, pledând pentru stabilitate și pentru asociere ca formă de apărare a intereselor economice.

În plan operațional, Dan Zaharia, regional manager al Concordia Hub Est, a schițat direcțiile pentru 2026 și modul în care hub-ul vrea să funcționeze: punct de colectare a problemelor și grupurilor de lucru, dar și un canal de comunicare bilaterală, activ, cu instituțiile relevante. El a descris trei piloni ai proiectului: infrastructura (cu obiectivul de a evita transformarea subiectului într-o simplă campanie), digitalizarea aplicată (mai puțin „la modă”, mai mult orientată spre eficiență și productivitate) și talentul, văzut ca cheia pentru a crea în regiune un mediu de muncă suficient de bun încât să-i păstreze pe tineri în România. Pentru toți, prezența Concordia în regiune trebuie să aducă pragmatism fiindcă dezvoltarea regională se face prin parteneriat, reprezentare coerentă și politici publice construite pe realitățile din teren, nu pe formule generale.

Dan DIMA