Concurență mare la Politehnică, la admiterea de toamnă

Tot mai mulţi tineri vor să devină ingineri. La admiterea de toamnă organizată de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) au fost peste 2,5 candidaţi pe un loc. Patru dintre facultăţile TUIASI nu au organizat concurs de admitere.

La admiterea de toamnă de la TUIASI au fost 526 de candidaţi înscrişi pe 184 de locuri la buget la studiile de licenţă. La master înscrierile se vor închide pe 18 septembrie. În această perioadă are loc susţinerea colocviilor la doctorat. „Respectând tendinţa ultimilor ani şi recordul din 2024, la studiile de licenţă am înregistrat, până acum, peste 2,5 concurenţi pe loc, chiar în condiţiile în care la patru dintre facultăţile TUIAŞI nu s-a mai organizat sesiunea de admitere de toamnă. Analizând distribuţia opţiunilor candidaţilor, am constatat cu bucurie că paletă de interes s-a lărgit mult de la un an la altul, în concordanţă cu proiectele pe termen mediu şi lung ale mediului economic şi cu prognoza favorabilă de dezvoltare a acestei regiuni a ţării”, spune Dan Caşcaval rectorul TUIASI.

În acest an, practic, nu mai este posibilă o redistribuire a locurilor între facultăţi, deoarece pentru fiecare facultate numărul candidaţilor cu prima opţiune pentru acea facultate a depăşit cu mult numărul locurilor alocate.

Pentru admiterea la licenţă, încheiată la finele săptămânii trecute, au mai avut locuri disponibile la buget şi taxă Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”, Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului şi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.

După sesiunea de vară, nu au mai avut locuri disponibile Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, cât şi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. „Este îmbucurător pentru noi, ca universitate, să vedem că efortul pe care-l depunem în promovare şi în stimularea interesului pentru domeniile tehnice dă astfel de roade. Deşi cele trei facultăţi cu specific electric şi cu specializări în zona informaticii - AC, ETTI, IEEIA - nu au organizat sesiune de admitere, cum nu a fost nici la Facultatea de Arhitectură, avem peste 500 de candidaţi la admiterea de toamnă organizată de celelalte facultăţi. Vom ocupa, în final, peste 700 de locuri la taxă în ambele sesiuni de admitere din 2024”, a spus prof. univ. dr. ing. Marinel Temneanu, prorector responsabil cu activitatea didactică la Politehnica ieşeană.

Admiterea din toamnă s-a realizat în aceleaşi condiţii ca și cea din vară, cu un singur dosar şi o singură taxă candidaţii au putut alege oricâte specializări doresc de la trei facultăţi ale universităţii. Laura RADU