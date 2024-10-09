Concurs „Cea mai tare cameră de cămin din Campusul Tudor Vladimirescu”

Provocare pentru studenţii din campusul Tudor Vladimirescu. Direcţia de Servicii Studenţeşti a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi a lansat un nou concurs studenţilor cazaţi în campusul Tudor Vladimirescu. Până pe 20 octombrie, la ora 24,00, studenţii care sunt cazaţi în acest campus au prilejul de a trimite imagini din camera în care locuiesc.

„Arată-ne că ai cea mai tare cameră din campus şi nu mai plăteşti căminul până la finalul anului universitar. Direcţia Servicii Studenţeşti lansează concursul Cea mai tare cameră de cămin din Campusul Tudor Vladimirescu, pentru a-i implica pe studenţi în amenajarea cât mai creativă a camerei de cămin în care locuiesc. Data limită a înscrierii în concurs este 20 octombrie, ora 24.00. Un juriu va evalua camerele de cămin intrate în competiţie. Acesta va fi format din reprezentanţi ai universităţii şi studenţi”, spune Bogdan Budeanu, directorul Direcţiei Servicii Studenţeşti.

În evaluare se va ţine cont de creativitatea amenajării şi ingeniozitatea mobilării spaţiului de locuit, originalitatea organizării camerei, decoraţiunile şi elementele decorative ce vin să îmbunătăţească aspectul vizual al camerei; investiţiile făcute în cameră pe termen lung; raportul cost-rezultat - rezultat al investiţiilor financiare făcute; prezentarea camerei în faţa comisiei de evaluare.

Ca la orice concurs, la „Cea mai tare cameră de cămin din Campusul Tudor Vladimirescu” se vor acorda şi premii. Câştigătorul locului I va primi o cazare gratuită până la finalul anului universitar; locul al-II-lea primeşte cazare gratuită până în luna mai, inclusiv. Locul al III-lea primeşte cazare gratuită până în luna martie inclusiv.

De asemenea, se vor acorda între 5 şi 20 menţiuni, câştigătorii urmând să primească o lună de cazare gratuită acordată studenţilor au obţinut minimum 18 puncte în cadrul concursului. „În cazul în care studenţii câştigători beneficiază deja de gratuitate la cazare, aceştia vor primi un voucher la cantina din campus în sumă egală cu cât ar fi fost scutiţi de tariful de cămin”, spune Bogdan Budeanu.

Câştigătorii acestei competiţii inedite se vor afla în data de 31 octombrie. „Rezultatul final va fi dat în proporţie de 85% de comisia de evaluare şi de 15% de numărul de aprecieri obţinute pe Facebook, Instagram şi Tik-Tok. Concurenţii care vor cumpăra like-uri sau aprecieri vor fi descalificaţi”, spune directorul Direcţiei Servicii Studenţeşti.

Înscrierea în concurs se face exclusiv online. Se poate înscrie o singură cameră, cu indicarea celorlalţi colegi din cameră.

Laura RADU