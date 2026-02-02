* Direcția Județeană de Mediu Iași a lansat pe 2 februarie 2026, de Ziua Mondială a Zonelor Umede, un concurs public de logo pentru situl Ramsar „Zonele Umede Jijia – Iași”, cunoscut ca Delta Moldovei * înscrierile sunt online până pe 1 mai 2026, iar câștigătorul primește recunoaștere oficială, diplomă, promovare publică și posibilitatea titlului onorific de „Ambasador al Sitului”

Iașul are, oficial, o „deltă” care intră în aceeași familie globală cu cele mai valoroase zone umede ale lumii: situl Ramsar „Zonele Umede Jijia – Iași” (poziția 2422 în lista internațională). Zona are nevoie de un lucru aparent mic, dar cu impact mare: o identitate vizuală clară, recognoscibilă, pe care să o poată folosi instituțional în educație, informare publică și promovare. De aici pornește concursul „Din Natură, inspirație. De la tine, Identitate!”, anunțat de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – prin structura sa județeană din Iași.

Miza nu e doar „un desen frumos”. În limbajul administrației de mediu, sigla devine semnătura unei arii protejate: apare pe materiale educative, campanii, evenimente, ghiduri, afișe, proiecte și comunicări publice. Pentru Delta Moldovei, o zonă care se suprapune și cu arii Natura 2000 și rezervații locale, un logo bun poate funcționa ca un „cod vizual” care leagă comunitățile, școlile, turiștii și instituțiile de aceeași idee: protecție + utilizare responsabilă + dezvoltare durabilă.

Cine poate participa și ce trebuie să conțină propunerea

Concursul este deschis designerilor, artiștilor vizuali, persoanelor creative de peste 18 ani și inclusiv entităților juridice. Lucrarea trebuie să reflecte relevant specificul ecologic (zone umede, apă, biodiversitate, echilibru natural) și să integreze și dimensiunea culturală/identitară a sitului. În compoziție trebuie inclusă denumirea: „Zonele Umede Jijia – Iași – Arie protejată”. Nu sunt acceptate simboluri comerciale, variante generice și nici utilizarea/imitarea siglei Convenției Ramsar.

Directorul DJM Iași, Galea Temneanu, spune că instituția urmărește o identitate care să evidențieze nu doar valoarea ecologică, ci și legătura dintre zonă, comunitățile locale și cunoașterea tradițională.

Calendarul concursului

Înscrierea este exclusiv online, iar termenul-limită pentru transmiterea propunerilor este 1 mai 2026. Evaluarea are loc între 4–18 mai 2026, iar câștigătorul va fi anunțat pe 22 mai 2026. Pe lângă recunoașterea oficială ca autor al siglei sitului, organizatorii menționează și posibilitatea acordării titlului onorific de „Ambasador al Sitului”.

În județul Iași, zonele umede acoperă peste 40.000 ha (dacă ne raportăm la cele declarate arii naturale protejate), iar situl Ramsar „Zonele Umede Jijia – Iași”, cunoscut drept Delta Moldovei, este descris ca un mozaic complex de habitate care susține peste 350 de specii de animale, în special păsări, ajungând să găzduiască și aproximativ 40.000 de exemplare de păsări acvatice și limicole în migrație. Într-un județ în care discuția despre dezvoltare se poartă tot mai des în termeni de infrastructură, investiții și presiune urbană, o astfel de zonă devine și un test: știm să valorificăm inteligent patrimoniul natural fără să-l consumăm?

În esență, Iașul are o oportunitate rară: să transforme o arie protejată într-un reper public ușor de recunoscut și de apărat. Iar concursul de logo e, de data asta, o ușă deschisă pentru comunitate – un mod simplu prin care creativii pot lăsa o amprentă oficială pe una dintre cele mai valoroase zone umede ale județului.

Teona SOARE