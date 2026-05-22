Concursul „Ionel Teodoreanu”, ediție aniversară la Iași
Iașul găzduiește, între 21 și 24 mai 2026, ediția a XX-a a Concursului Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu", o competiție care aduce împreună elevi, profesori și oameni de cultură din întreaga țară.
Concursul „Ionel Teodoreanu”, ediție aniversară la Iași Iașul găzduiește în aceste zile ediția a XX-a a Concursului Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”, una dintre competițiile importante dedicate elevilor care citesc, interpretează și conectează literatura cu alte forme de artă. Evenimentul se desfășoară în perioada 21–24 mai 2026 și reunește participanți din întreaga țară. Festivitatea de deschidere a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, un loc cu puternică semnificație culturală pentru oraș. Miza concursului depășește cadrul unei simple competiții școlare. „Ionel Teodoreanu” propune o abordare transcurriculară, în care literatura intră în dialog cu teatrul, artele vizuale, muzica și interpretarea. Elevi, profesori și parteneri culturali, la BCU Iași Ediția aniversară a adus la Iași elevi calificați, profesori însoțitori, membri ai Comisiei Centrale, organizatori și parteneri educaționali și culturali. Momentul artistic al deschiderii a fost susținut de elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, prezentați drept ambasadori ai învățământului vocațional artistic ieșean. Au transmis mesaje de susținere prof. dr. Traian-Florentin Ciobotaru, inspector școlar general adjunct al ISJ Iași, prof. dr. Camelia Gavrilă, director al Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași și președinte executiv al concursului, prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, de la Facultatea de Litere a UAIC, președinte de onoare al competiției, primarul Mihai Chirica și Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.Organizatorii și invitații au subliniat rolul competiției în susținerea lecturii, a performanței școlare și a Iașului ca reper al culturii și educației. O competiție care leagă lectura de interpretare Concursul „Ionel Teodoreanu” este organizat de Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Ministerul Educației și Cercetării. Competiția este susținută cu sprijinul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, al Primăriei Municipiului Iași, al Consiliului Județean Iași și al unor parteneri culturali, printre care Muzeul Literaturii Române, BCU Iași, Editura Polirom și Sedcom Libris. Profilul concursului îl diferențiază în peisajul educațional românesc. Elevii nu sunt evaluați doar pentru lectura textelor, ci și pentru felul în care interpretează, formulează conexiuni și privesc literatura într-un cadru cultural mai larg. Iașul, parte din experiența elevilor Ediția din acest an include două probe, una scrisă și una orală, dar și activități culturale care completează parcursul participanților. Elevii vor avea ocazia să urmărească un spectacol-lectură de teatru experimental realizat de Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași și să descopere centrul istoric și cultural al orașului. Astfel, competiția devine și o întâlnire cu Iașul literar, universitar și artistic. Într-un context în care lectura concurează tot mai mult cu viteza platformelor digitale, ediția aniversară a concursului „Ionel Teodoreanu” confirmă importanța unui spațiu dedicat interpretării, expresiei culturale și educației prin literatură. Maura ANGHEL
