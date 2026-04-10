Concursul Național de Canto și Muzică de Cameră „Achim Stoia” revine la Iași

Iașul se pregătește pentru două zile în care muzica va fi mai mult decât spectacol: va fi probă de talent, disciplină și maturitate artistică. Concursul Național de Canto și Muzică de Cameră „Achim Stoia”, programat pe 23 și 24 aprilie 2026, își propune să promoveze excelența în interpretarea muzicală și să descopere noi talente, oferind tinerilor interpreți un cadru competitiv în care vizibilitatea se câștigă prin voce, expresie și stăpânire de sine.

Competiția se desfășoară într-o singură etapă și este structurată pe două mari secțiuni: Canto și Muzică de cameră. La Canto sunt incluse două categorii, canto principal și canto secundar, adresate elevilor, studenților și masteranzilor. La Muzică de cameră sunt prevăzute secțiunile vocal-instrumentală și instrumentală, tot pentru elevi, studenți și masteranzi, semn că evenimentul mizează pe o bază largă de participanți și pe o competiție care poate aduce la Iași unele dintre cele mai promițătoare nume din noua generație de interpreți.

Regulamentul arată și cât de serioasă este miza repertorială. La secțiunea Canto principal, concurenții trebuie să prezinte trei lucrări: o piesă din creația compozitorului Achim Stoia, un lied universal și o arie la alegere. La Canto secundar, programul cuprinde două lucrări: o piesă din creația lui Achim Stoia și o arie la alegere. La Muzică de cameră, concurenții trebuie să vină cu două lucrări de factură diferită, încadrate în maximum 15 minute, ceea ce obligă la selecție inteligentă, echilibru și impact artistic rapid.

Nu este, așadar, un concurs de prezență, ci unul de substanță. Evaluarea se face după criterii clare: respectarea textului muzical, tehnica vocală sau instrumentală, originalitatea interpretării, ținuta și impresia artistică, precum și elementele de stilistică interpretativă. Într-un peisaj în care mulți tineri artiști caută ocazii reale de validare, astfel de criterii transmit un mesaj simplu: nu ajunge să cânți corect, trebuie să convingi.

Și componența anunțată pentru juriu ridică nivelul de așteptare. Potrivit regulamentului, acesta va fi alcătuit din personalități ale vieții muzicale artistice ieșene, cadre didactice din instituții de specialitate din țară și instrumentiști recunoscuți la nivel național și internațional. Hotărârile juriului sunt definitive, fără drept de contestație, ceea ce păstrează accentul pe autoritatea profesională și pe rigoarea verdictului artistic.

Premiile vor fi acordate pentru fiecare an de studiu, cu locurile I, II și III, însoțite de diplome. În plus, organizatorii anunță două distincții speciale cu greutate simbolică: Premiul „Achim Stoia”, pentru cea mai bună interpretare a unui lied din creația compozitorului, și Trofeul Concursului „Achim Stoia” – ediția a XII-a, 2026. Pentru tinerii concurenți, asemenea repere pot conta enorm într-un CV artistic aflat în construcție.

Dincolo de competiția propriu-zisă, evenimentul are și o încărcătură de memorie culturală. Achim Stoia este prezentat în surse locale drept o personalitate marcantă a vieții muzicale ieșene, cu o activitate amplă ca profesor, compozitor, folclorist, dirijor și organizator de instituții artistice. Tocmai de aceea, concursul care îi poartă numele nu funcționează doar ca o rampă de lansare pentru tineri, ci și ca un exercițiu de continuitate culturală într-un oraș care își revendică statutul de mare centru artistic al României.

Pentru Iași, ediția din 2026 vine și ca o confirmare că orașul rămâne un pol al educației artistice și al competițiilor care pot atrage atenția la nivel național. Faptul că evenimentul a ajuns la ediția a XII-a arată că nu este vorba despre o inițiativă conjuncturală, ci despre un proiect care și-a câștigat locul în calendarul muzical. Pe site-ul Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, concursul apare între manifestările importante dedicate interpretării muzicale din acest an.

Într-o perioadă în care competiția culturală este tot mai dură, iar atenția publicului se câștigă greu, Concursul Național de Canto și Muzică de Cameră „Achim Stoia” are șansa de a transforma Iașul, măcar pentru două zile, într-o scenă a ambiției artistice autentice. Iar pentru public, profesori și concurenți, ediția din 23-24 aprilie 2026 poate aduce exact ceea ce lipsește adesea din zgomotul cotidian: emoție lucrată cu disciplină și talent dovedit în fața juriului. Maura ANGHEL